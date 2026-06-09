Inflación se ubica en 3.94%; papas, pollo y tortilla entre lo que más subió de precio

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Fotos: Cuartoscuro

La inflación anual en México se ubicó en 3.94% durante mayo de 2026, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una disminución mensual de 0.21%, algunos productos de consumo cotidiano mantuvieron aumentos de precio, entre ellos la papa, elpollo y la tortilla de maíz.

De acuerdo con el reporte, el INPC alcanzó un nivel de 145.527 puntos durante mayo. En comparación con el mismo mes de 2025, cuando la inflación anual fue de 4.42%, el indicador mostró una menor variación anual.

¿Qué productos subieron más de precio en mayo?

Entre los productos con mayor incidencia al alza sobre la inflación destacaron:

Papa y otros tubérculos: 12.68%

Gas doméstico LP: 2.04%

Detergentes: 1.96%

Pollo: 1.52%

Tortilla de maíz: 0.81%

Colectivo: 0.61%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.51%

Restaurantes y similares: 0.41%

Vivienda propia: 0.31%

Renta de vivienda: 0.34%

La papa y otros tubérculos encabezaron los incrementos observados durante mayo, con una variación mensual de 12.68%, la más alta entre los productos genéricos reportados por el Inegi.

Los productos que bajaron de precio

No todos los productos se encarecieron. Algunos registraron descensos importantes durante mayo:

Electricidad: -17.88%

Tomate verde: -28.73%

Pepino: -31.50%

Limón: -18.51%

Chile serrano: -16.98%

Otros chiles frescos: -17.88%

Huevo: -4.92%

Cebolla: -5.84%

Plátanos: -5.42%

Gas doméstico natural: -7.88%

Según el Inegi, la disminución en la electricidad estuvo relacionada con los ajustes a la baja en las tarifas eléctricas por temporada cálida aplicados en 11 ciudades del país.

¿Cómo se comportó la inflación durante mayo?

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad, aumentó 0.22% mensual y 4.19% anual. Dentro de este componente, las mercancías subieron 0.16% y los servicios 0.29%.

Por su parte, el índice no subyacente disminuyó 1.65% mensual y registró una variación anual de 3.10%. Dentro de este rubro, los precios de frutas y verduras cayeron 3.18%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno descendieron 1.67%.

Estados donde más y menos variaron los precios

Las entidades con variaciones mensuales por arriba del promedio nacional fueron:

Hidalgo: 0.55%

Yucatán: 0.35%

Jalisco: 0.32%

Michoacán: 0.30%

Veracruz: 0.21%

En contraste, las entidades con variaciones por debajo del promedio nacional fueron:

Sinaloa: -3.26%

Sonora: -2.88%

Baja California Sur: -1.69%

Baja California: -1.35%

Tamaulipas: -0.57%

Canasta de consumo mínimo también registró baja mensual

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo tuvo una variación mensual de -0.29% durante mayo y una tasa anual de 4.02%. En el mismo periodo de 2025, había registrado un aumento mensual de 0.29% y una variación anual de 4.37%.

Aunque la inflación anual se ubicó en 3.94%, los movimientos observados en productos básicos muestran que algunos alimentos y servicios continuaron registrando aumentos durante mayo, mientras que otros productos, como la electricidad y diversas frutas y verduras, ayudaron a contener el avance general de los precios.

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