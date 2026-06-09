¿Planeas viajar al Mundial? Esto debes hacer para evitar fraudes en vuelos

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Evita estafas al comprar vuelos para el Mundial. Foto: Getty/AFP

Con el Mundial a la vuelta de la esquina y con la Ciudad de México como sede de la inauguración del torneo, miles de aficionados ya planean sus viajes para asistir al evento deportivo. Sin embargo, el aumento en la demanda de vuelos también abre la puerta a un riesgo cada vez más frecuente: las estafas en la compra de boletos de avión.

Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de recomendaciones para que los viajeros puedan adquirir sus boletos de forma segura y eviten ser víctimas de ciberdelincuentes que buscan aprovechar el entusiasmo mundialista para obtener ganancias ilícitas.

✈️⚽ Compra boletos de avión, para la #CopaMundial de manera segura, con algunas recomendaciones que te compartimos. https://t.co/ymczsUZCkH pic.twitter.com/PNCCrcyf5n — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 8, 2026

Podrían incrementar fraudes en la compra de boletos de avión por el Mundial

La Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) advirtió que durante eventos de gran magnitud, como el Mundial, suelen aumentar los intentos de fraude debido a factores como la alta demanda, la urgencia por asegurar vuelos y el temor de quedarse sin lugar.

De acuerdo con las autoridades, estas circunstancias son aprovechadas por delincuentes que suplantan agencias de viajes, crean páginas web falsas o difunden promociones engañosas para inducir pagos sin ofrecer un servicio real.

En redes sociales y sitios de internet ya se han detectado supuestas agencias que promocionan vuelos con precios extremadamente bajos, paquetes “todo incluido” con descuentos poco creíbles y ofertas con tiempo limitado diseñadas para presionar a los compradores a tomar decisiones apresuradas.

¿Cómo evitar estafas al comprar vuelos para el Mundial?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió una serie de medidas para reducir el riesgo de ser víctima de fraude durante la compra de boletos de avión rumbo al Mundial:

Compra únicamente en sitios oficiales de las aerolíneas o mediante agencias de viajes reconocidas y certificadas

de las aerolíneas o mediante agencias de viajes reconocidas y certificadas Verifica tu reservación utilizando el código Passenger Name Record (PNR) o el número de boleto electrónico directamente en el portal oficial de la aerolínea

utilizando el código o el número de boleto electrónico directamente en el portal oficial de la aerolínea Desconfía de promociones excesivamente baratas ; las autoridades recuerdan que ninguna aerolínea ofrece vuelos gratuitos o tarifas muy por debajo del mercado

; las autoridades recuerdan que ninguna aerolínea ofrece vuelos gratuitos o tarifas muy por debajo del mercado Corrobora que el sitio web sea seguro , verificando que la dirección incluya el protocolo https

, verificando que la dirección incluya el protocolo Evita acceder a enlaces enviados por correos electrónicos, mensajes o anuncios sospechosos

Utiliza métodos de pago con protección al consumidor , como tarjetas de crédito que permitan solicitar aclaraciones o devoluciones ante posibles fraudes

, como tarjetas de crédito que permitan solicitar aclaraciones o devoluciones ante posibles fraudes Investiga la reputación de las agencias mediante opiniones verificadas, certificaciones turísticas y referencias de otros usuarios

mediante opiniones verificadas, certificaciones turísticas y referencias de otros usuarios No compartas imágenes de tus boletos ni información relacionada con códigos QR o números de reservación, ya que podrían ser utilizados para modificar o cancelar tus vuelos

ni información relacionada con códigos QR o números de reservación, ya que podrían ser utilizados para modificar o cancelar tus vuelos Denuncia perfiles, páginas o promociones sospechosas ante las autoridades correspondientes y las plataformas digitales donde se encuentren

Verificar el código PNR puede evitar que pierdas tu dinero

Uno de los consejos más importantes emitidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es la verificación del PNR (Passenger Name Record), un código que permite confirmar directamente con la aerolínea que la reservación existe y es válida.

Antes de hacer cualquier pago definitivo, las autoridades recomiendan solicitar este dato y corroborarlo en la sección “Gestionar reserva” del sitio oficial de la compañía aérea. Esta sencilla acción puede ayudar a detectar boletos inexistentes o agencias que intentan engañar a los consumidores con documentos falsificados.

La seguridad digital también forma parte del viaje

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recordó que la prevención es fundamental durante la planeación de viajes internacionales, especialmente en eventos con gran afluencia turística como el Mundial.

Por ello, exhortó a la población a mantenerse informada, adoptar hábitos de seguridad digital y reportar cualquier intento de fraude relacionado con la compra de vuelos o paquetes turísticos.

Además, puso a disposición de los ciudadanos la Ciberguía, un material con recomendaciones para prevenir delitos en línea y proteger la información personal durante transacciones digitales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) busca reducir el impacto de los ciberdelitos y garantizar que los aficionados puedan disfrutar del Mundial sin poner en riesgo su patrimonio ni convertirse en víctimas de estafas que aprovechan la emoción por asistir al torneo.

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