SAT desmiente cobro de ISR a adultos mayores por pensiones

GENERANDO AUDIO...

Pensión para el Bienestar tampoco paga ISR. FOTO: Getty

Información difundida en redes sociales aseguró que las personas adultas mayores tendrían que pagar ISR por su pensión. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó esa versión y aclaró que no ha confirmado ninguna medida de ese tipo.

A través de una tarjeta informativa publicada el 5 de junio de 2026, el organismo señaló que la Ley del ISR ya establece cuáles pensiones están exentas y cuáles deben presentar declaración anual y cubrir ese gravamen. Además, afirmó que la mayoría de las personas pensionadas en México no pagan este impuesto por los ingresos que reciben por concepto de pensión.

SAT aclara pago de ISR en pensiones y Pensión para el Bienestar

El SAT informó que es falso que haya confirmado un nuevo cobro de ISR a adultos mayores por las pensiones que reciben.

La autoridad fiscal recordó que el artículo 93 de la Ley del ISR establece que las pensiones están exentas del pago de este impuesto cuando no superan el equivalente a 15 UMAs diarias, lo que representa un monto de 53 mil 493 pesos mensuales.

El organismo también destacó que la gran mayoría de las personas pensionadas en el país se encuentran libres de este pago debido al nivel de ingresos que reciben por este concepto.

Pensión para el Bienestar tampoco paga ISR

Otro de los puntos aclarados por la autoridad es que también es falso que las personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deban pagar este impuesto.

De acuerdo con el SAT, el artículo 90 de la Ley del ISR establece que los apoyos económicos o monetarios otorgados mediante programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas no se consideran ingresos sujetos al pago de este gravamen.

SAT pide consultar información oficial

Ante la circulación de información falsa, el organismo rechazó cualquier intento de generar confusión entre la ciudadanía e invitó a la población a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales.

Para resolver dudas, las personas pueden consultar el portal del SAT, sus redes sociales oficiales o comunicarse a MarcaSAT para recibir orientación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.