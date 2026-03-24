Inflación sube a 4.63%: esto pagarás más caro en el mercado
La inflación en México se ubicó en 4.63% anual durante la primera quincena de marzo de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) este 24 de marzo, tras un incremento de 0.62% respecto a la quincena previa, lo que refleja un aumento en los precios de algunos productos y servicios en todo el país y un impacto directo en el gasto diario de los hogares, que tendrán que pagar más por alimentos como pollo y jitomate.
Inflación en México: qué está subiendo más
De acuerdo con el reporte, los productos que más presionaron la inflación fueron:
- Jitomate, con un alza de 32.17%
- Transporte aéreo, con aumento de 21.86%
- Calabaza, con elevación de 16.78%
- Limón, con variación al alza de 13.11%
- Tomate, con un repunte de 10.79%
- Papa y otros tubérculos, con subida de 7.77%
- Pollo, con incremento de 3.18%
- Electricidad, con alza de 2.17%
Además, dentro del componente no subyacente, los precios de frutas y verduras subieron 8.34%, lo que explica gran parte del encarecimiento reciente.
Esto pagarás más caro
El impacto se refleja principalmente en alimentos y productos básicos:
- Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1.85% quincenal y 7.42% anual
- Restaurantes y servicios de alojamiento subieron 7.21% anual
- Bebidas alcohólicas y tabaco incrementaron 7.96% anual
Estos aumentos implican que el gasto cotidiano, especialmente en comida, continúa al alza.
Qué productos bajaron de precio
No todo subió. El INEGI también reportó disminuciones en:
- Nopales, con una reducción de -5.49%
- Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, con una baja de -3.47%
- Algunas frutas, con una contracción de -1.66%
- Camisas y playeras para hombre, con una disminución en -1.51%
- Huevo, con una caída de -1.33%
- Servicio de internet, con un descenso de -1.29%
El dato clave:
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mide el cambio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo en México, por lo que su aumento refleja directamente la pérdida de poder adquisitivo de las familias.
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