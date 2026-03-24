Inflación sube a 4.63%: esto pagarás más caro en el mercado

| 07:52 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX
Inflacion Mexico
Fotos: Getty Images

La inflación en México se ubicó en 4.63% anual durante la primera quincena de marzo de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) este 24 de marzo, tras un incremento de 0.62% respecto a la quincena previa, lo que refleja un aumento en los precios de algunos productos y servicios en todo el país y un impacto directo en el gasto diario de los hogares, que tendrán que pagar más por alimentos como pollo y jitomate.

Inflación en México: qué está subiendo más

De acuerdo con el reporte, los productos que más presionaron la inflación fueron:

  • Jitomate, con un alza de 32.17%
  • Transporte aéreo, con aumento de 21.86%
  • Calabaza, con elevación de 16.78%
  • Limón, con variación al alza de 13.11%
  • Tomate, con un repunte de 10.79%
  • Papa y otros tubérculos, con subida de 7.77%
  • Pollo, con incremento de 3.18%
  • Electricidad, con alza de 2.17%

Además, dentro del componente no subyacente, los precios de frutas y verduras subieron 8.34%, lo que explica gran parte del encarecimiento reciente.

Imagen: INEGI

Esto pagarás más caro

El impacto se refleja principalmente en alimentos y productos básicos:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1.85% quincenal y 7.42% anual
  • Restaurantes y servicios de alojamiento subieron 7.21% anual
  • Bebidas alcohólicas y tabaco incrementaron 7.96% anual

Estos aumentos implican que el gasto cotidiano, especialmente en comida, continúa al alza.

Qué productos bajaron de precio

No todo subió. El INEGI también reportó disminuciones en:

  • Nopales, con una reducción de -5.49%
  • Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, con una baja de -3.47%
  • Algunas frutas, con una contracción de -1.66%
  • Camisas y playeras para hombre, con una disminución en -1.51%
  • Huevo, con una caída de -1.33%
  • Servicio de internet, con un descenso de -1.29%

El dato clave:

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mide el cambio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo en México, por lo que su aumento refleja directamente la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

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