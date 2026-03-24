Inflación sube a 4.63%: esto pagarás más caro en el mercado

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Fotos: Getty Images

La inflación en México se ubicó en 4.63% anual durante la primera quincena de marzo de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) este 24 de marzo, tras un incremento de 0.62% respecto a la quincena previa, lo que refleja un aumento en los precios de algunos productos y servicios en todo el país y un impacto directo en el gasto diario de los hogares, que tendrán que pagar más por alimentos como pollo y jitomate.

Inflación en México: qué está subiendo más

De acuerdo con el reporte, los productos que más presionaron la inflación fueron:

Jitomate , con un alza de 32.17%

, con un alza de Transporte aéreo , con aumento de 21.86%

, con aumento de Calabaza , con elevación de 16.78%

, con elevación de Limón , con variación al alza de 13.11%

, con variación al alza de Tomate , con un repunte de 10.79%

, con un repunte de Papa y otros tubérculos , con subida de 7.77%

, con subida de Pollo , con incremento de 3.18%

, con incremento de Electricidad, con alza de 2.17%

Además, dentro del componente no subyacente, los precios de frutas y verduras subieron 8.34%, lo que explica gran parte del encarecimiento reciente.

Imagen: INEGI

Esto pagarás más caro

El impacto se refleja principalmente en alimentos y productos básicos:

Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1.85% quincenal y 7.42% anual

y Restaurantes y servicios de alojamiento subieron 7.21% anual

Bebidas alcohólicas y tabaco incrementaron 7.96% anual

Estos aumentos implican que el gasto cotidiano, especialmente en comida, continúa al alza.

Qué productos bajaron de precio

No todo subió. El INEGI también reportó disminuciones en:

Nopales , con una reducción de -5.49%

, con una reducción de Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga , con una baja de -3.47%

, con una baja de Algunas frutas , con una contracción de -1.66%

, con una contracción de Camisas y playeras para hombre , con una disminución en -1.51%

, con una disminución en Huevo , con una caída de -1.33%

, con una caída de Servicio de internet, con un descenso de -1.29%

El dato clave:

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mide el cambio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo en México, por lo que su aumento refleja directamente la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

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