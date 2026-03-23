Giro en mercados: baja el petróleo y suben bolsas tras anuncio de Trump sobre Irán

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Los precios incrementaron desde que inició la guerra.

Los precios del petróleo bajaron y las bolsas de valores subieron tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posponer ataques a plantas eléctricas de Irán.

Hasta las 11:40 (GMT), el barril del West Texas Intermediate (WT) bajó un 7.52%, quedando en 90.84 dólares. En cambio, el barril de Brent del mar del Norte perdió un 6,55%, por lo que se vendía en 104,84 dólares.

Los precios del petróleo se dispararon a inicios de marzo, cuando Irán bloqueó el tránsito en el estrecho de Ormuz, una acción a la que se ha opuesto Donald Trump.

En dicha vía marítima, circula el 20% del crudo mundial, de acuerdo con la Administración de Información Energética (AIE).

De igual forma, el precio de las bolsas de valores incrementaron en distintos países. La bolsa de París subió un 1.53%, cerca de las 11:30 GMT. En cambio, la de Fráncfort aumentó un 1.92%; la de Millán, un 1.24%; Londres, 0.18%, mientras que la bolsa de Madrid subió un 0.75%.

Los contratos a futuro de los principales índices de Wall Street también registraron un incremento, según AFP.

El temor del mercado de valores por la guerra en Medio Oriente

El analista de CMC Markets, Andreas Lipkow, indicó que los mercados de acciones estaban preocupados por el ultimátum de Donald Trump, quien amenazó con atacar la infraestructura energética de Irán si este no abría el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, los mercados se repusieron con el reciente anuncio del mandatario republicano sobre suspender esos ataques.

“Después de haber tocado fondo, los mercados experimentan un repunte espectacular“, dijo Neil Wilson, analista de Saxo Markets.

Durante la mañana de este 23 de marzo, Donald Trump aseguró que llevaba dos días de conversaciones con Irán para terminar la guerra en Medio Oriente. Aseguró que, como consecuencia, decidió suspender los ataques a la infraestructura energética del país.

Sin embargo, medios de comunicación iraníes aseguraron que no había conversaciones entre Irán y Estados Unidos. La agencia de noticias Mehr consideró que Donald Trump dio ese anuncio solamente para “reducir los precios de la energía”.

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