Bolsas cierran al alza, baja el precio del petróleo y el oro se ajusta tras “negociaciones” de Trump con Irán

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Pese a que Irán descarta negociación bolsas van al alza. Foto: AFP

Los mercados financieros globales registraron un repunte este 23 de marzo de 2026, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que existen “conversaciones productivas” con Irán para frenar el conflicto en Oriente Medio.

Sin embargo, la reacción positiva ocurre en medio de versiones encontradas, ya que autoridades iraníes negaron cualquier diálogo con Washington, lo que mantiene la incertidumbre sobre el rumbo de la guerra.

Irán desmiente negociaciones mientras Trump habla de avances

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, fue claro: “no se han celebrado negociaciones con Estados Unidos”, y acusó que la información difundida busca manipular los mercados energéticos y financieros.

En contraste, Trump afirmó que ambas partes han sostenido “conversaciones muy buenas y productivas”, e incluso anunció una pausa de cinco días en ataques contra infraestructura iraní.

Aunque existen indicios de contactos indirectos mediante terceros países, hasta ahora no hay confirmación de negociaciones formales, lo que ha generado volatilidad en los mercados.

Wall Street y mercados globales repuntan tras señales de tregua

En este contexto, la Bolsa de Nueva York cerró con ganancias:

Dow Jones: +1.38%

+1.38% Nasdaq: +1.38%

+1.38% S&P 500: +1.15%

Se trata de su primera jornada positiva en varios días, impulsada por la expectativa de una posible desescalada del conflicto.

En Europa, los mercados también reaccionaron al alza de forma mayoritaria:

París: +0.79%

Fráncfort: +1.22%

Milán: +0.81%

Madrid: +1.04%

Londres: -0.24%

En México, el S&P/BMV IPC avanzó 0.44%, para ubicarse en 64,416.97 puntos, con un volumen de 144.5 millones de acciones, reflejando un entorno de mayor apetito por riesgo.

Petróleo cae con fuerza tras anuncio de Trump

El impacto más inmediato se vio en los precios del crudo, que registraron una caída significativa:

WTI: -7.3%, a 91.08 dólares por barril

-7.3%, a Brent: -8%, a 103.18 dólares por barril

La baja responde a la expectativa de una posible reducción en las tensiones, luego de semanas de alza provocadas por el conflicto iniciado el 28 de febrero, que derivó en el bloqueo del estrecho de Ormuz, clave para el suministro global.

Oro baja tras menor demanda de refugio por señales de tregua

El precio del oro registró una caída cercana al 1%, presionado por la menor demanda de activos refugio tras el anuncio de posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El metal precioso, que había subido en semanas previas por la escalada del conflicto, ajustó su cotización en línea con la caída del petróleo y el repunte de los mercados bursátiles, reflejando un cambio temporal en la percepción de riesgo global.

Incertidumbre persiste pese a reacción positiva de mercados

Aunque los mercados reaccionaron con optimismo, el escenario sigue siendo altamente volátil, con señales contradictorias entre Washington y Teherán.

La falta de confirmación de negociaciones directas y la continuidad de operaciones militares mantienen en duda una posible tregua, mientras inversionistas permanecen atentos a cualquier cambio en el conflicto o en la política energética global.

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