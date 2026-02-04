Infonavit lanza Solución Integral y liquida créditos si pagaste 2.7 veces su valor

GENERANDO AUDIO...

El Infonavit lanzó el programa Solución Integral, con el que reestructura y mejora créditos hipotecarios contratados antes de mayo de 2021, e incluso permite su liquidación automática en ciertos casos. El instituto informó que la medida busca resolver una “deuda histórica” con las y los acreditados, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los beneficios se aplican sin necesidad de trámite previo.

De acuerdo con el instituto, si una persona ya pagó 2.7 veces o más el monto original de su crédito (sin contar seguros ni comisiones), el financiamiento se liquida y puede iniciar el proceso para cancelar la hipoteca desde Mi Cuenta Infonavit. El organismo pidió no compartir datos personales y realizar los trámites solo por canales oficiales.

Infonavit Solución Integral reestructura créditos y deudas

El programa Infonavit Solución Integral opera de forma automática para créditos hipotecarios anteriores a mayo de 2021. Si el crédito no alcanza aún el nivel de pago requerido para liquidarse, se aplican mejoras en las condiciones:

Mensualidades fijas

Tasa de interés ajustada según nivel de ingreso

según nivel de ingreso Aportaciones del empleador se abonan a capital

Apoyo para cubrir pagos atrasados con aportaciones patronales

En créditos conyugales, la revisión es individual

El instituto precisó que los acreditados pueden consultar si fueron beneficiados entrando a su cuenta en línea. También recibirán aviso por correo electrónico, por lo que recomienda mantener datos actualizados.

Cifras nacionales del programa Infonavit Solución Integral

El Infonavit reportó los siguientes resultados a nivel nacional:

Beneficiados: 4 millones 856 mil 52

Créditos liquidados con reestructura: 238 mil 97

Reestructurados con reducción de saldo: un millón 257 mil 663

Reestructurados: 3 millones 360 mil 292

No aplican estos beneficios para créditos de mejora garantizados con subcuenta de vivienda ni para financiamientos originados después de mayo de 2021 bajo el esquema en pesos.

Si el acreditado desea volver a las condiciones anteriores, puede solicitarlo dentro de seis meses llamando a Infonatel 800 008 3900. El Infonavit continuará notificando actualizaciones del programa.

