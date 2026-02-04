Exigir la Constancia de Situación Fiscal para facturar puede costar más de 100 mil pesos de multa

GENERANDO AUDIO...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para la emisión de la factura electrónica (CFDI) y condicionarla podría conllevar multas que superan hasta los 100 mil pesos.

¿De cuánto es la multa por exigir la Constancia de Situación Fiscal para emitir una factura?

De acuerdo con el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, se considera infracción condicionar la emisión de un CFDI a la entrega de la Cédula de Identificación Fiscal o de la Constancia de Situación Fiscal.

Las sanciones establecidas en la ley van de 21 mil 420 a 122 mil 440 pesos, dependiendo de la gravedad del caso y de la reincidencia del contribuyente que incurra en esta práctica.

El SAT reiteró que exigir la CSF vulnera los derechos de los contribuyentes y genera cargas administrativas innecesarias.

¿Qué datos sí son necesarios para emitir una factura electrónica?

Para la correcta emisión de una factura electrónica, el SAT precisó que únicamente se requieren cuatro datos del receptor:

RFC

Nombre o razón social

Código postal

Régimen fiscal

Esta información puede obtenerse mediante la Cédula de datos fiscales, disponible en el portal oficial del SAT, sin necesidad de solicitar la CSF al contribuyente.

Empleadores no deben pedir la CSF para timbrar nómina

El SAT aclaró también que los empleadores no deben solicitar la Constancia de Situación Fiscal a sus personas trabajadoras para el timbrado de nómina.

En estos casos, las empresas pueden obtener la información necesaria a través de un caso de aclaración, conforme a la ficha de trámite 44/CFF “Solicitud de datos en el RFC de asalariados”, incluida en el Anexo 2 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

La CSF no tiene vigencia ni debe actualizarse periódicamente

El SAT recordó que la Constancia de Situación Fiscal no tiene vigencia y solo se actualiza cuando el contribuyente realiza modificaciones en su información ante el RFC, como cambios de domicilio fiscal, régimen fiscal, actividades económicas o actualización de la CURP.

Además, la CSF contiene datos de uso exclusivo del contribuyente, como obligaciones fiscales y domicilio, por lo que no es necesaria para emitir facturas electrónicas.

¿Dónde obtener la Constancia de Situación Fiscal?

La CSF puede obtenerse a través de distintos canales oficiales:

Portal del SAT (sat.gob.mx) con Contraseña o e.firma.

(sat.gob.mx) con Contraseña o e.firma. Aplicación SAT Móvil (personas físicas).

(personas físicas). SAT ID , con envío mensual.

, con envío mensual. Oficina Virtual , previa cita.

, previa cita. Oficinas del SAT, sin cita, con identificación oficial o huella digital

