Infonavit ofrece apoyos para evitar atrasos en pagos de crédito

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Infonavit tiene opciones para evitar adeudos. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene varias opciones para que los derechohabientes que tienen un crédito no acumulen pagos vencidos. Las opciones buscan apoyar a quienes pierdan su empleo, vean disminuido su ingreso y hasta quienes tengan pagos acumulados sin saldar.

Opciones del Infonavit para pagar el crédito

El Infonavit cuenta con soluciones para evitar que los créditos no sean cubiertos por los derechohabientes.

En caso de haber perdido el trabajo, el Infonavit da la opción llamada Flexipago por desempleo. En ella, la persona puede optar por efectuar el pago completo, utilizar el Fondo de Protección de Pagos (Seguro de desempleo) o hacer uso de la prórroga total mes con mes.

Para la opción del Flexipago por desempleo, el Infonavit pone a disposición los números:

5591 71 5050 en la Ciudad de México

800 008 3900 desde cualquier parte del país

Disminución de ingresos

En caso de que los ingresos reportados en un primer momento ante el Infonavit cambien y sean menos, se tiene la opción “Solución a tu medida”.

El apoyo consiste en disminuir el importe de la mensualidad hasta por 12 meses, “dependiendo de las condiciones financieras de tu crédito y las reglas vigentes para este apoyo”, explica el Infonavit.

Varios pagos vencidos

Si el problema de la falta de pago ya hace que tenga varios pagos acumulados, el Infonavit cuenta con: borrón y cuenta nueva por convenio privado.

Se trata de:

“Una reestructura que te permite poner al corriente tu crédito cuando tienes mensualidades pendientes de pago”, detalla el Infonavit

Seguros para tu crédito

La opción se ofrece en caso de que el derechohabiente “o un familiar tengan una incapacidad permanente o si el titular del crédito fallece”.

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