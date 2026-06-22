Qué es la Fed y cómo afectan sus decisiones al dólar, las tasas y los créditos

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Como influye la FED en el precio del dólar, créditos y más. Foto AFP

La Reserva Federal de Estados Unidos define la política monetaria de la mayor economía del mundo y sus decisiones sobre las tasas de interés influyen en el valor del dólar, el costo de los créditos y el comportamiento de los mercados financieros.

Conocida como la Fed, la institución funciona como el banco central de Estados Unidos y tiene entre sus principales objetivos mantener la estabilidad de precios y promover el máximo nivel sostenible de empleo.

Debido a que el dólar es la principal moneda de reserva internacional y una referencia para el comercio global, las decisiones de la Fed tienen efectos que van más allá de las fronteras estadounidenses.

¿Qué es la Fed y cuáles son sus funciones?

La Reserva Federal fue creada en 1913 mediante la Ley de la Reserva Federal con el objetivo de fortalecer la estabilidad financiera y monetaria de Estados Unidos.

La institución está integrada por una Junta de Gobernadores con sede en Washington y 12 bancos regionales distribuidos en distintas zonas del país.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Ejecutar la política monetaria de Estados Unidos

Supervisar y regular a las instituciones financieras

Promover la estabilidad del sistema financiero

Garantizar el funcionamiento del sistema de pagos

Proteger a los consumidores en servicios financieros

El mandato de la Fed, establecido por el Congreso estadounidense, se concentra en dos objetivos principales:

Mantener la estabilidad de precios

Alcanzar el máximo nivel sostenible de empleo

¿Quién decide las tasas de interés en Estados Unidos?

Las decisiones sobre las tasas de interés corresponden al Comité Federal de Mercado Abierto, conocido por sus siglas en inglés como FOMC.

Este organismo determina el rango objetivo para la tasa de fondos federales, considerada la principal referencia para las condiciones financieras en Estados Unidos.

Aunque la Fed no establece directamente el costo de todos los créditos, sus decisiones sirven como punto de partida para el sistema financiero.

Factores como el riesgo del solicitante, el plazo del financiamiento y las condiciones del mercado también influyen en las tasas que ofrecen bancos y otras instituciones.

¿Qué pasa cuando la Fed sube las tasas de interés?

Cuando la Fed eleva su tasa de referencia, el financiamiento suele encarecerse.

Esto puede reflejarse en:

Créditos hipotecarios con mayores costos

Incrementos en las tasas de las tarjetas de crédito

Préstamos empresariales más caros

Las tasas más altas también pueden aumentar el atractivo de los activos denominados en dólares.

Como consecuencia:

Puede crecer la demanda de dólares

Los inversionistas pueden mover capital hacia Estados Unidos

Algunas monedas de economías emergentes pueden perder valor frente al dólar

Además, el aumento de tasas busca reducir la inflación al moderar el consumo y la inversión.

Cuando pedir dinero prestado resulta más costoso, las familias suelen reducir gastos y las empresas pueden aplazar proyectos de inversión.

Los efectos de la política monetaria no son inmediatos y suelen reflejarse en la economía después de varios meses.

¿Qué ocurre cuando la Fed baja las tasas?

Cuando la Fed reduce su tasa de referencia, el acceso al crédito suele abaratarse.

En ese escenario:

Los consumidores tienen mayores incentivos para gastar

Las empresas pueden aumentar sus inversiones

La actividad económica puede acelerarse

Al mismo tiempo, el dólar puede perder atractivo relativo frente a otras monedas debido a que disminuyen los rendimientos de los activos estadounidenses.

Las reducciones de tasas suelen aplicarse cuando la Fed busca estimular la economía ante señales de desaceleración o menor inflación.

¿Por qué las decisiones de la Fed tienen impacto mundial?

La influencia de la Fed trasciende a Estados Unidos debido al papel del dólar en el comercio internacional y los mercados financieros.

Las decisiones sobre las tasas de interés pueden modificar los flujos de inversión, el tipo de cambio y las condiciones de financiamiento en distintos países.

En términos generales:

Si la Fed sube las tasas:

El dólar tiende a fortalecerse

Los créditos suelen encarecerse

El consumo y la inversión pueden desacelerarse

La inflación puede moderarse

Si la Fed baja las tasas:

El financiamiento suele abaratarse

El consumo y la inversión pueden aumentar

El dólar puede perder fuerza relativa

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