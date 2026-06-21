Tips para no caer en fraudes digitales durante el Día del Padre 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto: GettyImages

Los fraudes digitales son uno de los delitos más frecuentes durante el Día del Padre, por lo que existen varias recomendaciones para no caer en ningún engaño durante este 2026.

En esta fecha suele ocurrir un mayor gasto en bienes y servicios; principalmente en tiendas departamentales, plataformas digitales, agencias de viajes y en distintos tipos de entretenimiento. Sin embargo, los delincuentes aprovechan este flujo comercial para cometer fraudes digitales.

En ese tenor, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hizo una serie de recomendaciones para no ser víctima de algún fraude digital durante el Día del Padre de este 2026.

En esta celebración del #DíaDelPadre, fomenta compras responsables y seguras en internet. Conoce las recomendaciones para proteger tus datos y evitar fraudes. https://t.co/nHp8yEqzIK pic.twitter.com/xgOB7wNtiM — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 20, 2026

¿Cómo evitar estafas en compras por internet?

Compra boletos y paquetes turísticos en canales oficiales: hazlo a través de distribuidores autorizados y plataformas oficiales.

No entres a enlaces no verificados: evita acceder a sitios web con enlaces recibidos por correo, SMS, redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Protege la información personal y financiera: no proporciones contraseñas, códigos de verificación, datos bancarios o cualquier otra información sensible mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería.

Sospecha de ofertas extraordinarias o precios considerablemente inferiores al resto del mercado.

Usa métodos de pago seguros: realiza transacciones únicamente en plataformas reconocidas y mecanismos de pago que ofrezcan medidas de protección al consumidor.

Verifica la autenticidad de los sitios web: corrobora que los portales correspondan a empresas legítimas y revisa que cuenten con protocolo seguro (https).

Verifica la identidad de vendedores y comercios: revisa la información de contacto y corrobora la existencia del negocio antes de concretar una compra en línea.

¿Qué tipos de fraudes digitales ocurren durante el Día del Padre?

La SSPC indicó que las modalidades de fraude figuran entre las principales amenazas de seguridad durante ese día.

Fraudes más comunes en el Día del Padre

Difusión de ofertas y descuentos falsos para obtener pagos por productos inexistentes.

Fraude con tarjetas bancarias para realizar cargos no autorizados.

Reservaciones fraudulentas de hospedajes, restaurantes o experiencias que no corresponden a lo anunciado.

Sorteos y premios falsos mediante los cuales se solicitan datos personales o pagos.

Suplantación de identidad de empresas reconocidas.

Tiendas en línea apócrifas que simulan ser legítimas.

Además, la celebración del Mundial 2026 aumenta el riesgo de ser víctima de campañas fraudulentas relacionadas al torneo. Las personas interesadas pueden consultar la Ciberguía de la SSPC en este enlace.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.