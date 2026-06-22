Mundial no impulsa ventas: restaurantes y comercios reportan bajo crecimiento

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La expectativa de un fuerte impulso económico por el Mundial aún no se refleja en los restaurantes y comercios de las sedes mundialistas. Representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y de ConComercio en Pequeño en la Ciudad de México reconocieron que el incremento en el consumo ha sido marginal durante la primera semana del torneo.

“Yo creo que ahorita vamos en un 6% arriba promedio”. Ignacio Alarcón Rodríguez, Presidente Nacional CANIRAC

De acuerdo con ambos organismos, las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el cierre de calles y las vallas instaladas en el Centro Histórico de la Ciudad de México han afectado la llegada de clientes a establecimientos ubicados en zonas turísticas.

“Te podría decir que semanas previas al inicio del Mundial, por las vallas, por estas protestas, hubo negocios que tuvieron entre el 80, 90 y algunos hasta el 100% caída en venta… Ya con la apertura que se realizó después del partido inaugural, pues empezó a haber mayores paseantes, flujos, turistas”. Gerardo López Becerra, Presidente ConComercio CDMX

Restaurantes crecen apenas 6%; esperaban hasta 30%

Las expectativas de venta con el Mundial eran altas; los comercios esperaban aumentos en ventas de hasta 30% en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes mundialistas, y de 20% en ciudades cercanas.

La Canirac estima que alrededor de mil restaurantes ubicados en corredores turísticos han resultado afectados por el plantón de la CNTE y los dispositivos de seguridad instalados por el Fan Fest, establecimientos que generan cerca de 20 mil empleos.

En el primer cuadro de la capital, donde se concentra el plantón de la CNTE, la situación es más complicada. Según el organismo, algunos restaurantes cercanos al Zócalo reportan una caída de hasta 90% en sus ventas.

“Sí tenemos una baja del 90% en los restaurantes de ese primer cuadro pegados al Zócalo”. Ignacio Alarcón Rodríguez, presidente nacional CANIRAC

Comercios esperan una mejor segunda mitad del Mundial

En el sector comercial, ConComercio CDMX reportó que las ventas apenas han aumentado 10% desde el inicio del torneo, mientras que la Canaco Ciudad de México mantiene una expectativa de derrama económica por 3 mil 915 millones de pesos.

Sin embargo, el presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, estimó que los negocios acumulan pérdidas cercanas a 700 millones de pesos, derivadas de una disminución diaria en ventas de entre 40 y 45 millones de pesos.

“Nuestra estimación de pérdida o dejado de vender: casi estamos ya alrededor de los 700 millones de pesos porque son entre 40 y 45 millones diarios de no venta en todos estos cuatro mil establecimientos mercantiles. Entonces, ¿qué significa? Que en todo este comercio que, además, el 92% o un poco más es PYME, pues ha salido muy afectado”, Vicente Gutiérrez Camposeco, Presidente CANACO CDMX

En estos días darán a conocer un primer corte de caja, pero hasta el momento no hay buenas noticias.

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