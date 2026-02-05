José Antonio Meade, nuevo consejero de administración de HSBC México

GENERANDO AUDIO...

José Antonio Meade Kuribreña fue designado como nuevo presidente del Consejo de Administración de HSBC México, cargo que asumió de manera formal a partir del 3 de febrero de 2026, informó la institución financiera mediante un comunicado difundido en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El nombramiento se concretó tras la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada ese mismo día, en la que se aprobó la salida de Jorge Arce de la presidencia del Consejo. No obstante, Arce continuará vinculado al banco como consejero ejecutivo y mantiene su posición como director general, responsabilidad que ocupa desde febrero de 2020.

Reconfiguración del Consejo de Administración de HSBC México

Con la llegada de Meade Kuribreña, el Consejo de Administración de HSBC México quedó integrado por José Antonio Meade, Jorge Arce y Guillermo Roberto Colquhoun como consejeros ejecutivos.

En tanto, el grupo de consejeros independientes está conformado por Claudia Jañez Sánchez, Pedro José Moreno Cantalejo, Alberto Ardura González, José María Zas, Andrés Eugenio Sucre Pulido y Vanessa Rubio Márquez. Como consejera suplente independiente fue designada Lorena Margarita Cárdenas Costas.

El relevo en la presidencia del Consejo se da después de que Jorge Arce ocupara ese cargo desde 2022, etapa en la que encabezó la estrategia de gobierno corporativo del banco en México.

El nombramiento de Meade Kuribreña marca una nueva etapa en la estructura directiva de HSBC México, en un contexto de ajustes internos definidos por su Asamblea de Accionistas y formalizados ante la BMV.

