Pemex cierra el 2025 con un adeudo de 85 mmdd; producción aumentó

La deuda bajó en un 20.1%. Foto: Cuartoscuro.

Petróleos Mexicanos (Pemex) disminuyó su deuda durante el 2025, por lo que cerró el año con un adeudo de 85 mil 500 millones de dólares, en un contexto donde ha crecido su producción de combustibles.

Este 4 de febrero, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, dijo en la conferencia de prensa matutina del Gobierno federal que Pemex se endeudó casi un 130% en sólo 10 años del “periodo neoliberal”.

Por su parte, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, precisó que han pagado 20 mil millones de dólares en deuda, desde el 2018.

De esa forma, Pemex cerró con una deuda de 84 mil 500 millones durante el 2025. El año anterior, debían 97 mil 600 millones de dólares. Esto representa una reducción de alrededor del 20%, en palabras de la titular de la Secretaría de Energía.

Todo lo anterior hizo que Pemex tuviera una mejor calificación crediticia, según explicó su titular, Víctor Rodríguez.

Pemex paga deuda con proveedores

Víctor Rodríguez resaltó que la petrolera pagó 390 mil 302 millones de pesos a proveedores. Priorizaron pagos a pequeñas empresas de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, que fueron las principales afectadas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el resultado financiero de Pemex fue “mucho mejor” de lo que esperaban. “El objetivo es que cada vez haya más independencia de Pemex”.

De igual forma, espera cumplir la meta de crecimiento para que la empresa estatal ya no reciba apoyo del Gobierno federal en 2027, conforme se tenía planeado.

Aumenta producción en Pemex

El titular de Pemex indicó que incrementó la producción de hidrocarburos líquidos, con una producción que supera los 122 mil barriles diarios en 2025. Asimismo, generaron 1.5 millones de barriles diarios por el procesamiento de crudo.

La venta de gasolina, diésel y turbosina incrementó en un 7.8%, entre julio y septiembre del mismo año. Eso dejó ganancias de 81 mil millones de dólares, indicó Víctor Rodríguez.

Por su parte, Claudia Sheinbaum aseveró que estos resultados se deben, en parte, a la producción de las ocho refinerías del país, impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para tener soberanía energética.

Además, Víctor Rodríguez aseveró que el gobierno mexicano solo tiene un contrato de venta de petróleo con Cuba, que data del 2023.

Resaltó que las ventas de crudo a la isla representaron apenas el 1% de la producción en 2025. En cambio, las ventas de petrolíferos acapararon el 0.1%.

Este acuerdo comercial con Cuba generó ganancias por 496 millones de dólares. Víctor Rodríguez dijo que era una cifra similar a años anteriores, por lo que seguirán enviando petróleo a Cuba conforme a las capacidades de México.

