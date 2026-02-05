Enero rompió récord en ventas de autos ligeros en México durante este 2026

Enero rompió récord en ventas de autos ligeros en México durante este 2026
Se siguió la misma tendencia del 2025. Foto: Cuartoscuro.

Este 2026 inició con un incremento del 8.7% en ventas de autos ligeros en México, con lo que enero rompió el récord registrado en la última década, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel nacional, se vendieron 131 mil 472 autos ligeros, de acuerdo con el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL). En enero del 2025, las personas adquirieron 120 mil 953 automóviles ligeros.

Dicha cantidad refleja que se compraron 10 mil 519 unidades más que en enero del 2025, lo que muestra un incremento en ventas del 8.7%.

Con los resultados de este 2026, se rompió el récord de ventas de autos registradas solo en el mes de enero en la última década por el Inegi.

Vehículos ligeros vendidos solo en el mes de enero 

  • 2026: 131 mil 472
  • 2025: 120 mil 953
  • 2024: 113 mil 455
  • 2023: 94 mil 414
  • 2022: 78 mil 585
  • 2021: 81 mil 657
  • 2020: 104 mil 852
  • 2019: 111 mil 514
  • 2018: 109 mil 445
  • 2017: 123 mil 447
  • 2016: 119 mil 833

Ventas de autos también aumentaron en 2025, según Inegi

El 2026 continuó el mismo ritmo de ventas del 2025, año en que incrementó la adquisición de vehículos ligeros, con respecto al año anterior.

Durante el 2025, se vendieron un millón 524 mil 628 autos ligeros, lo que equivale a un aumento del 1.35% con respecto al 2024, según el Inegi.

Respecto a las exportaciones, México envió al extranjero 3 millones 385 mil 785 vehículos ligeros durante 2025. Implicó una caída de 2.68% en comparación con 2024.

Marcas con más autos vendidos en 2025

  • Nissan: 274 mil 461 unidades (+7.6%)
  • General Motors: 198 mil 153 (-3.4%)
  • Volkswagen: 137 mil 970 (-0.02%)
  • Toyota: 126 mil 358 (+3.6%)
  • KIA: 111 mil 172 (+6.5%)

Con mayor crecimiento en ventas

  • Auteco: 37 unidades (+428.6%)
  • Geely: 22 mil 258 (+237.4%)
  • Marcas no afiliadas: 89 mil 198 (+43.9%)
  • Subaru: 91 mil 215 (+33.6%)
  • Porsche: 3 mil 70 (+20.6%)

Marcas con caída en ventas

  • Jetour: 195 unidades (-93.8%)
  • Jaguar: 5 (-92.6%)
  • Chirey Motor: 5 mil 559 (-77.6%)
  • Motornation: 2 mil 680 (-74.5%)
  • Acura: 741 (-26%)

