Mazatlán cierra verano con buenos resultados y prevé un cierre de 2026 favorable: Carlos Berdegué

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Sector turístico con buenos números en Mazatlán. Foto: Especial

Mazatlán cerró la temporada de verano con resultados positivos y proyecta una segunda mitad de 2026 favorable gracias al aumento de vuelos, la llegada de eventos nacionales e internacionales y una estrategia de promoción turística enfocada en atraer más visitantes.

Así lo aseguró Carlos Berdegué Sacristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, quien destacó el trabajo coordinado entre el sector privado y la Secretaría de Turismo de Sinaloa para fortalecer la actividad turística del puerto.

Mazatlán fortalece conectividad aérea y turismo internacional

Berdegué explicó que uno de los principales logros fue el incremento de la conectividad aérea. Por primera vez, el destino sumó durante el verano dos nuevas rutas procedentes de Canadá, las cuales registraron buenos resultados y podrían mantenerse el próximo año.

Además, destacó la consolidación del vuelo de Volaris desde Guadalajara, que ya había operado antes sin éxito y ahora no solo se consolidó, sino que a partir de noviembre aumentará su capacidad de asientos hacia el destino.

También se fortaleció la conexión con Torreón y esta semana se sostendrán reuniones con Viva Aerobus y Aeroméxico para analizar más frecuencias desde Monterrey, Tijuana y Ciudad de México, rutas que actualmente registran buenos números.

Otoño e invierno con grupos, eventos y más vuelos internacionales

Berdegué Sacristán adelantó que la estrategia para septiembre, octubre, noviembre y diciembre está enfocada en dos frentes. El primero es el segmento de grupos y convenciones, con participación en la convención nacional del sector esta semana para atraer congresos y convenciones a Mazatlán en el último cuatrimestre, considerado clave para el destino.

El segundo frente son los eventos de alto impacto. Entre las actividades confirmadas destacan un pentatlón, torneos nacionales de tenis y golf, avalados por la Federación Mexicana de Golf, además del Mex Best. Así como el certamen Mex Best, enfocado en promover la gastronomía local y que representa una importante plataforma de promoción, pues cada visitante se convierte en promotor del destino.

Conectividad internacional

En conectividad internacional, se informó que, por primera vez en la historia, llegará Air Canada con vuelo desde Vancouver, con lo que Mazatlán contará con tres aerolíneas canadienses.

Paralelamente se trabaja para recuperar el mercado estadounidense, que el invierno pasado cayó alrededor de 8%.

Otro pilar del cierre de año es la negociación lograda por la Sectur con las principales mayoristas en línea, las Online Travel Agencies (OTAs), como Expedia y BestDay, para destinar presupuestos específicos de promoción del destino de agosto a diciembre. Se trata de una estrategia clave porque representa ventas directas para los hoteles.

Tarifas firmes y turismo carretero al alza

Sobre el tema tarifario, Berdegué Sacristán fue claro: los hoteles que se desesperaron antes del verano y bajaron precios de forma anticipada cometieron un error comercial. Quienes aguantaron lograron mantener e incluso incrementar tarifas, mientras que la mayoría del destino se mantuvo en un promedio plano pero con volumen.

A ese volumen contribuyó de manera decisiva el turismo carretero, encabezado por Chihuahua como el principal mercado emisor, seguido por Torreón, Durango, Sinaloa y Jalisco.

Además, las líneas de cruceros ya anunciaron que incrementarán sus frecuencias hacia Mazatlán.

“Con todo y las complicaciones que hemos vivido en el país y en el Estado, estamos trabajando muy fuerte con el apoyo de la Secretaría de Turismo estatal para garantizar que la economía turística de Mazatlán no caiga, que los empleos no caigan. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra ciudad y seguir promoviéndola”, Carlos Berdegué Sacristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán

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