¿Fan de los dinosaurios? Descubre la colección oficial que lanzó la Casa de Moneda de México

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Medallas sobre dinosaurios en México. Foto: IA

Si eres un apasionado de los dinosaurios, un dinófilo o un gran coleccionista de objetos numismáticos, seguramente estarás al pendiente de esta colección de seis medallas conmemorativas sobre los dinosaurios de México que lanzó la Casa de Moneda.

Estas piezas de colección están inspiradas en las especies de dinosaurios descubiertas en México, en realidad no son monedas porque no tienen valor para realizar pagos, pero seguramente resultan atractivas por su combinación de historia, ciencia y diseño.

¿Qué incluye la colección Dinosaurios de México?

La colección rinde homenaje a seis dinosaurios cuyos fósiles fueron hallados en distintas regiones de México. Los estuches en que vienen las medallas contienen información las especies, el sitio donde se encontró y el periodo. Las especies incluidas son:

Labocania anomala , de Baja California

, de Baja California Latirhinus uitstlani , de Coahuila

, de Coahuila Coahuilaceratops magnacuerna , de Coahuila

, de Coahuila Tlatolophus galorum , descubierto en Coahuila

, descubierto en Coahuila Huehuecanauhtlus tiquichensis , de Michoacán

, de Michoacán Tototlmimus packardensis, de Sonora

¿Dónde se compran?

Las medallas sobre dinosaurios de México se comercializan en dos versiones:

un set de seis piezas elaboradas con metales industriales

una edición en plata ley .999 para coleccionistas

La disponibilidad depende del inventario de las tiendas oficiales de la Casa de Moneda de México, ubicadas en Paseo de la Reforma 295, Ciudad de México, y en Avenida Comisión Federal de Electricidad 200, Zona Industrial Primera Sección, San Luis Potosí. La institución recomienda consultar existencias antes de acudir.

¿Por qué lanzó esta colección?

La serie forma parte de las actividades por el 490 aniversario de la Casa de Moneda de México y busca difundir el patrimonio paleontológico nacional mediante piezas numismáticas de colección.

Según la Casa de Moneda de México, los diseños de las medallas fueron desarrollados con respaldo científico.

Por lo que si eres apasionado de los dinosaurios y además coleccionista de piezas numismáticas seguramente ya los tienes contemplado para tu colección.

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