Infonavit actualiza los documentos para tramitar un crédito: éstos son los cambios oficiales

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Infonavit: documentos para solicitar crédito. Foto: Cuartoscuro

Si estás pensando solicitar un Crédito Infonavit, considera algunos cambios que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se actualiza la documentación para el expediente del finaciamiento.

Las modificaciones se refieren a los Anexos 1 y 2 de las Reglas para el Otorgamiento de Créditos. Entre las novedades destacan:

La CURP con datos biométricos validados podrá ser suficiente para identificar al trabajador en determinados casos

podrá ser suficiente para identificar al trabajador en determinados casos Nuevos requisitos de educación financiera para algunos créditos

para algunos créditos Actualización de la documentación necesaria para solicitar y formalizar los financiamientos

¿Qué cambia en los documentos para solicitar un Crédito Infonavit?

La publicación no modifica los requisitos para ser elegible a un crédito, sino la documentación que deberá integrar el expediente de las personas trabajadoras derechohabientes, además de actualizar algunos documentos para distintas modalidades de financiamiento.

📄 DOF | 5 de agosto de 2026



🏠 El Diario Oficial de la Federación publicó modificaciones a los Anexos 1 y 2 de las Reglas para el Otorgamiento de Créditos del Infonavit, con el objetivo de actualizar y simplificar los requisitos documentales para las personas trabajadoras… pic.twitter.com/HKWlHzNWaY — Revista Legislatura (@Rlegislatura) August 5, 2026

Los principales cambios son:

La CURP con datos biométricos validados podrá ser suficiente para identificar al trabajador derechohabiente cuando la validación sea exitosa

podrá ser suficiente para identificar al trabajador derechohabiente cuando la validación sea exitosa Se incorpora, cuando la modalidad de financiamiento lo requiera , una constancia o documento que acredite la participación en acciones de asesoría, capacitación o educación financiera promovidas por el Infonavit para fomentar el uso responsable del crédito

, una promovidas por el Infonavit para fomentar el uso responsable del crédito Se incluye expresamente la autorización para consultar la información de las Sociedades de Información Crediticia , como el Buró de Crédito, la cual podrá otorgarse de manera autógrafa o por medios electrónicos

, como el Buró de Crédito, la cual podrá otorgarse de manera autógrafa o por medios electrónicos El comprobante de domicilio podrá sustituirse, cuando corresponda, por el testimonio de la escritura que se emita durante la formalización del crédito

podrá sustituirse, cuando corresponda, por el que se emita durante la formalización del crédito También se actualiza la documentación para modalidades específicas de financiamiento, como compra de vivienda, construcción, autoproducción, remodelación, ampliación, mejora o sustitución de pasivos

¿Cuándo entran en vigor?

Las modificaciones responden a la entrada en vigor de las Normas de Carácter Prudencial y Sanas Prácticas en Materia de Crédito, así como a la Ley Nacional para eliminar los Trámites Burocráticos, y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.

¿Qué cambió respecto a las reglas anteriores?

Antes de esta modificación, el Infonavit informaba que para iniciar el trámite de un crédito era necesario cumplir requisitos como:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente

Estar registrado en una Afore

Contar con registros biométricos actualizados

Autorizar la consulta al Buró de Crédito

No tener un crédito vigente con el Instituto, cuando correspondiera

Además, entre los documentos solicitados estaban la solicitud de inscripción del crédito, identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, avalúo, cédula de identificación fiscal, estado de cuenta bancario, título de propiedad y la constancia del curso “Saber más para decidir mejor”, dependiendo del tipo de financiamiento.

Es importante señalar que no cambian los requisitos de elegibilidad del trabajador, sino principalmente la forma en que se integra y valida la documentación del expediente.

Con la modificación publicada en el DOF, los cambios más importantes son:

La CURP con biométricos validados adquiere un mayor alcance al poder servir como documento suficiente para identificar al trabajador cuando la validación sea exitosa

adquiere un mayor alcance al poder servir como documento suficiente para identificar al trabajador cuando la validación sea exitosa Se incorpora de manera expresa la documentación que acredite la participación en acciones de educación financiera , aunque sólo para las modalidades de crédito en las que aplique

, aunque La autorización para consultar el historial crediticio deja de ser únicamente un requisito general y ahora forma parte de la documentación que integra el expediente, con la posibilidad de otorgarse también por medios electrónicos

Se actualizan diversos documentos para modalidades específicas de financiamiento, incluyendo operaciones con terrenos, derechos fideicomisarios, avalúos, comprobantes de predial y agua, así como sustitución de hipotecas

¿Qué sigue igual para pedir un Crédito Infonavit?

Las modificaciones publicadas en el DOF no cambian quién puede solicitar un Crédito Infonavit, sino la documentación que integra el expediente.

Por ello, se mantienen requisitos generales como:

Ser trabajador derechohabiente del Infonavit

Tener una relación laboral vigente

Estar registrado en una Afore

Cumplir con las condiciones de la modalidad de crédito que se solicite

Además, la autorización para consultar el historial crediticio no es un requisito nuevo, aunque ahora el DOF establece que podrá otorgarse también por medios electrónicos y formar parte del expediente.

¿Hay otros cambios en la documentación?

Sí. El DOF también actualiza algunos documentos para distintos tipos de crédito, como los destinados a comprar una vivienda, construir, remodelar o pagar otra hipoteca.

Entre los ajustes se encuentran nuevas reglas para acreditar la propiedad de un inmueble o un terreno, cambios en la documentación de avalúos y precisiones sobre comprobantes de predial, agua y otros documentos que dependerán del tipo de financiamiento.

El acuerdo también señala que los trámites iniciados antes de la entrada en vigor de estas modificaciones seguirán bajo las reglas anteriores, mientras que los nuevos expedientes deberán cumplir con la documentación actualizada.

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