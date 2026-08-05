México gana arbitraje internacional; CIADI desestima reclamación por 219 mdd

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México libra reclamación por 219 mdd. Foto: Reuters

México obtuvo un fallo favorable en un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con lo que quedó desestimada una reclamación por más de 219 millones de dólares presentada por las firmas estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management. La Secretaría de Economía informó que el tribunal resolvió por unanimidad a favor del Estado mexicano.

CIADI desestima reclamación contra México

De acuerdo con la Secretaría de Economía, las empresas iniciaron el procedimiento en 2023 al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

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México gana arbitraje internacional ante el CIADI quedando desestimada una reclamación que superaba 219 millones de dólares en contra del país



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Los demandantes argumentaban que, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron bonos de deuda emitidos por TV Azteca y que una resolución de un juzgado del Poder Judicial de la Ciudad de México afectó sus inversiones.

Sin embargo, desde el inicio del proceso, el Gobierno mexicano sostuvo que el arbitraje de inversión no era la vía adecuada para resolver una controversia entre particulares y que el Estado no tenía participación en el conflicto entre las empresas y TV Azteca.

Tribunal falla por unanimidad a favor de México

La dependencia explicó que el 30 de julio el Tribunal Arbitral concluyó, de manera unánime, que Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management no podían ser considerados inversionistas conforme al TLCAN y que tampoco acreditaron contar con una inversión protegida por ese tratado.

Por ello, el tribunal determinó que carecía de jurisdicción para conocer el caso y desestimó la reclamación en su totalidad.

Además, ordenó a ambas empresas cubrir a favor de México una cantidad considerable por concepto de gastos y costos del arbitraje.

Secretaría de Economía destaca defensa jurídica

La dependencia señaló que el resultado fue posible gracias a la defensa encabezada por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de la firma internacional Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

La Secretaría añadió que el laudo arbitral se encuentra en revisión para proteger información confidencial y, una vez concluido ese proceso, será publicado en el sitio web del CIADI.

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