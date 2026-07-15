Nueva moneda de 10 pesos en México: ¿Cuándo sale y qué pasará con las que ya tienes?

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Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México comenzará este 2026 la acuñación de una nueva versión de la moneda de 10 pesos, cuyo centro será de acero recubierto de níquel, en sustitución del núcleo de alpaca plateada.

El 19 de enero de 2026, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la modificación del decreto que establece las características de las monedas mexicanas.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda publicó en el DOF una resolución el pasado 13 de julio para establecer una nueva aleación en la composición metálica de la moneda de 10 pesos.

Con ello, quedó definido el nuevo material que la Casa de Moneda de México empleará en las nuevas piezas.

Ahora, la parte central de las monedas de 10 pesos se creará con acero recubierto de níquel. Hasta el momento, se usa una aleación de alpaca plateada, compuesta por cobre, níquel y zinc.

La modificación no cambia el diseño original de la moneda, solo el material del núcleo.

De esa forma, la moneda mantiene:

Su valor facial de 10 pesos

Forma circular;

Diámetro de 28 milímetros

Reverso con la representación de Tonatiuh en la Piedra del Sol

Anillo perimetral dorado

Canto estriado.

Con ello, se busca modernizar la fabricación de las piezas, según el decreto.

¿Qué pasará con las monedas que ya tengo?

El decreto de la Secretaría de Hacienda establece que las monedas fabricadas con la aleación anterior conservarán su poder liberatorio, por lo que serán válidas para cualquier transacción.

Solo dejarán de tener un valor si el Banco de México (Banxico) determina su salida de circulación. Cuando eso ocurra, las instituciones bancarias dejarán de entregarlas.

¿Cuándo saldrá la nueva moneda de 10 pesos?

La Secretaría de Hacienda indicó que la nueva moneda de 10 pesos será acuñada este 2026, pero sin dar una fecha específica de circulación.

Las piezas comenzarán a circular cuando la Casa de Moneda las acuñe por instrucción de Banxico. De esa forma, llegarán al público de forma gradual, a través de operaciones cotidianas como:

Retiros en bancos

Pagos y cambios en establecimientos

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