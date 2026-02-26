Metaxchange, bajo la lupa: cómo funciona el presunto fraude

GENERANDO AUDIO...

La empresa MetaXchange enfrenta señalamientos en México por un presunto fraude relacionado con la captación de recursos bajo la figura de Asociación en Participación (AenP). De acuerdo con la denuncia pública de la actriz Sandra Echeverría, más de mil personas habrían entregado capital a la firma con la expectativa de recibir rendimientos periódicos superiores al mercado, pero llevan hasta 18 meses sin pagos ni claridad sobre el destino de su dinero.

El esquema, según testimonios difundidos, operaría mediante contratos con plazo mínimo de 12 meses, penalizaciones por retiro anticipado y la promesa de “hacer crecer el patrimonio” a través de operaciones financieras internacionales.

¿Qué es MetaXchange y cómo funciona?

MetaXchange sostiene que es una firma mexicana que acelera el crecimiento de los recursos de sus asociados mediante operaciones en mercados internacionales a través del brooker AvaTrade.

Textualmente, la empresa afirma que:

Un asociado puede ser cualquier persona con recursos excedentes

Obtiene “retribuciones periódicas” conforme al contrato

Opera 19 activos financieros en corto y largo

Establece un plazo mínimo de 12 meses con penalización por retiro anticipado

Comparte ganancias derivadas de las operaciones

La AenP es una figura legal válida en México y supone participación en utilidades y pérdidas. Sin embargo, cuando el esquema implica captación de recursos del público con expectativa de rendimientos, estaría actuando bajo supuestos regulados por la Ley del Mercado de Valores.

Hasta ahora, MetaXchange no figura en el padrón público de entidades autorizadas por la CNBV para captar ahorro o administrar inversiones del público.

Empresa no entrega capital a sus asociados

Según la denunciante, tras un periodo inicial de pagos comenzaron los retrasos y posteriormente la suspensión total de retribuciones. Algunos afectados aseguran que llevan más de 18 meses sin recuperar su inversión.

La empresa, señalan, no ha transparentado públicamente las razones de la retención del capital ni el estado actual de las operaciones financieras que respaldarían los rendimientos ofrecidos.

Uno de los puntos que permanece sin claridad es si las cuentas operadas en AvaTrade estaban a nombre de cada asociado o concentradas a nombre de la empresa, lo que definiría la relación jurídica real de los inversionistas.

Ya hay dos detenidos de MetaXchance

Sandra Echeverría informó que fueron detenidos Patrick N. y Mariana N., presuntamente vinculados con la estructura operativa.

Además, en archivos públicos de la CNBV aparece desde 2021 un registro en trámite por presuntas operaciones violatorias a cargo de la Dirección General de Visitas de Investigación, aunque no se detallan resoluciones definitivas.

Cómo funcionaría el presunto fraude, según los testimonios

Con base en relatos de afectados, el mecanismo operaría así:

Captación de recursos de personas físicas y morales Firma de contrato bajo esquema de Asociación en Participación Promesa de rendimientos periódicos superiores al mercado Plazo mínimo obligatorio de 12 meses con penalización por retiro anticipado Suspensión de pagos y retención del capital invertido

Así, el presunto fraude en ciernes consistiría en utilizar una figura mercantil válida, como la AenP, para estructurar un esquema de inversión que ofrecía rendimientos periódicos, pero que hoy mantiene recursos retenidos y sin explicación pública clara sobre su situación financiera.

