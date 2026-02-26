Economía mexicana resiste ante tensiones comerciales: OCDE

GENERANDO AUDIO...

La OCDE presentó su Estudio Económico de México.

La economía mexicana ha resistido un entorno global complejo, reconoció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con su Estudio Económico de México, enfocado en la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del crecimiento.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Salón Panamericano de Palacio Nacional, Mathias Cormann, secretario general del organismo, señaló que hay cuatro áreas prioritarias que deben atenderse para asegurar la estabilidad macroeconómica.

“Gracias a sus sólidos fundamentos macroeconómicos, la economía mexicana ha mostrado resiliencia en el contexto mundial de elevada incertidumbre y tensiones comerciales. Nuestro estudio destaca prioridades clave para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y reforzar el crecimiento sostenible, entre ellas seguir reduciendo el déficit fiscal, impulsar la productividad, reducir la informalidad y avanzar tanto en la adaptación como en la mitigación del cambio climático”, Mathias Cormann, secretario general de la OCDE

Por su parte, Édgar Amado, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisó que nuestro país enfrentará entornos complejos con una estructura económica.

“México enfrentará un entorno global complejo desde una posición de estabilidad, credibilidad fiscal y transformación estructural, nuestra siguiente fase combinará disciplina macroeconómica, inversión estratégica, innovación tecnológica, mayor integración regional”, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público

Durante la presentación del estudio se destacan indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), inflación y la tasa de desempleo.

En cuanto a PIB, las previsiones las ubica a niveles de 1.4% para este año y de 1.7% para el siguiente.

La inflación fluctuará entre 3.6% para 2026 y 3.2% en 2027.

Mientras que la tasa de desempleo se ubicará, según la OCDE, en 2.7% este año y el 2027.

