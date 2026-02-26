TV Azteca solicita concurso mercantil tras retos financieros y pago al SAT

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

TV Azteca anunció que solicitará un concurso mercantil voluntario en los próximos días, luego de que su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobara una reorganización corporativa, operativa y financiera para reordenar sus pasivos, tras enfrentar transformaciones en la industria televisiva, presiones financieras, pago de impuestos al SAT y compromisos de deuda acumulados en los últimos años.

La televisora ha operado en un entorno de cambios profundos en la industria de la televisión en México y a nivel global, marcado por la evolución del mundo publicitario y la irrupción transversal del ecosistema digital, refirió Grupo Salinas en un comunicado.

Retos financieros acumulados

Entre los factores que impactaron sus finanzas se encuentra el desembolso de más de 3,800 millones de pesos por licencias en 2018, así como los efectos de la pandemia de COVID-19, que redujo la inversión publicitaria y afectó las ventas.

En 2021, la empresa inició un proceso para reorganizar sus compromisos financieros, incluida su deuda en moneda extranjera, privilegiando el diálogo para alcanzar acuerdos acordes con su situación.

A este escenario se sumó el pago total de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el pasado mes de enero, lo que representó otro impacto financiero relevante.

¿Qué implica el concurso mercantil?

Como parte de los acuerdos aprobados en la asamblea, la compañía y sus subsidiarias avanzarán en un proceso de concurso mercantil voluntario, mecanismo legal que será presentado ante las autoridades correspondientes en los próximos días.

Rafael Rodríguez Sánchez, Director General de TV Azteca, explicó que el concurso mercantil permite, bajo la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de acuerdo con la capacidad de pago de la empresa.

Señaló que se trata de una herramienta que busca preservar el valor de la compañía, asegurar la continuidad de sus operaciones y facilitar el cumplimiento ordenado de sus obligaciones sin interrumpir su funcionamiento.

Enfoque en eficiencia y continuidad

La empresa reiteró su compromiso de fortalecer sus eficiencias financieras y operativas, con el objetivo de mantener su capacidad para generar y producir contenidos de alta calidad y relevancia en el entorno multiplataforma.

Con esta decisión, TV Azteca apuesta por una reestructura integral para ordenar sus finanzas y garantizar la continuidad de sus operaciones en el largo plazo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.