Multas se vuelven clave para el SAT y triplican ingresos fiscales

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortaleció su recaudación por concepto de multas en 2025, al triplicar los ingresos obtenidos en comparación con 2019, de acuerdo con la presentación de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre.

Según las cifras oficiales, el organismo recaudó 30 mil 368 millones de pesos por multas fiscales en 2025, monto que contrasta con los 9 mil 56 millones de pesos registrados en 2019, lo que representa un crecimiento de más de tres veces en seis años.

Correcciones fiscales, la principal fuente de ingresos

El mayor volumen de recursos provino de sanciones relacionadas con correcciones fiscales, que generaron 26 mil 769 millones de pesos. Este rubro reportó un incremento anual de 63% en términos reales.

Las multas por correcciones fiscales se sustentan en el Código Fiscal de la Federación, que contempla sanciones equivalentes a entre 20% y 75% de las contribuciones omitidas, dependiendo del caso y la gravedad de la infracción.

Campaña de regularización impulsada desde 2025

El aumento en la recaudación coincidió con una estrategia de regularización fiscal impulsada por el SAT desde 2025, la cual se consolida en 2026 con facilidades para contribuyentes.

El programa permite a personas físicas y morales con ingresos de hasta 35 millones de pesos cubrir adeudos en hasta seis parcialidades, bajo ciertos criterios de elegibilidad.

El estímulo aplica a contribuciones propias, retenidas o trasladadas, así como a obligaciones de comercio exterior y cuotas compensatorias correspondientes a ejercicios fiscales 2023 o anteriores.

Entre los requisitos establecidos se encuentran:

No haber sido beneficiario de condonaciones en programas generalizados de 2000, 2007 y 2013

generalizados de 2000, 2007 y 2013 No contar con sentencia condenatoria firme por delitos fiscales

No aparecer en los listados de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación

Beneficios para contribuyentes

De acuerdo con el SAT, el Programa de Regularización Fiscal contempla incentivos relevantes, entre ellos:

Reducción de 100% en multas, incluyendo agravantes, recargos y gastos de ejecución

Suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, sin necesidad de garantizar el interés fiscal

La autoridad fiscal destacó que estas medidas buscaron facilitar el cumplimiento voluntario y fortalecer la recaudación sin crear nuevos impuestos.

