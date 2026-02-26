Violencia deja pérdidas de hasta 2 mil millones de pesos: Concanaco

| 14:03 | Juan Rivas - Rocío Ireta | Uno TV

La ola de violencia registrada en diversas entidades tras el operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) generó pérdidas estimadas de entre mil 500 y 2 mil millones de pesos, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.

En entrevista en “A las Nueve en Uno“, su presidente, Octavio de la Torre, explicó que el impacto no sólo se dio por siniestros e incendios, sino por el cierre preventivo de comercios ante el temor y la desinformación difundida en redes sociales.

