Mexicanos consumieron más productos y servicios en octubre del 2025.

Octubre quedó como el cuarto mes con más consumo privado

Las y los mexicanos consumieron un 4.1% más de productos y servicios en octubre del 2025. El mayor incremento se dio en en la adquisición de bienes y servicios importados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la última actualización del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMPC), octubre registró un índice de consumo privado del 113.5.

Lo anterior representa un aumento del 0.8% en ese mes, con respecto a septiembre del mismo año. En cambio, el consumo privado incrementó un 4.1% si se compara con octubre, pero del 2024.

De esa forma, octubre quedó como el cuarto mes con más consumo privado de productos y servicios en 2025, hasta esa fecha. Febrero fue el mes con mayor gasto, pues este aumentó un 1.2% en comparación con enero.

Aumentó el consumo de bienes nacionales, según Inegi

De forma específica, incrementó en un 1.2% el consumo privado de bienes, productos y servicios de origen nacional para octubre del 2025.

Sin embargo, dentro de ese rubro, se registraron aumentos y disminuciones en distintos tipos de productos y servicios, en comparación con octubre del 2024.

Consumo de bienes nacionales para octubre

Bienes duraderos (muebles, vehículos, entre otros): -3.2%.

Semi duraderos (ropa, herramientas, utensilios): -4.8%

No duradero (alimentos y productos consumibles): +2.3%

Servicios: +2.3%

¿Cómo aumentó el consumo de bienes y productos importados en octubre?

En cambio, incrementó un 20.6% el consumo de bienes y productos importados en octubre del 2025, en comparación con el mismo mes, pero del 2024.

Con ello, México mantiene una tendencia a la alza en consumo privado de origen extranjero, de acuerdo con el Inegi.

Consumo de productos importados

Bienes duraderos: +25.3%

Semi duradero: -3.1%

No duradero: +30.3%

