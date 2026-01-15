Pese a dichos de Trump, General Motors invertirá mil mdd en México

GENERANDO AUDIO...

General Motors invertirá mil mdd en México. Foto: Reuters.

General Motors de México (GM) anunció una inversión de mil millones de dólares en el país durante los próximos dos años, enfocada en sus operaciones de manufactura, pese al contexto político en Estados Unidos y a los recientes señalamientos del presidente Donald Trump sobre el T-MEC.

El anuncio se dio este 14 de enero de 2026, luego de que la automotriz estadounidense cerrara 2025 con resultados sólidos en ventas, manteniéndose como uno de los principales jugadores del mercado automotriz mexicano.

Este martes, Trump afirmó que el T-MEC “no es relevante” y señaló que hará todo lo posible para que las armadoras automotrices se queden en Estados Unidos, lo que ha generado incertidumbre sobre futuras inversiones en la región.

General Motors de México anuncia inversión y resultados sólidos

De acuerdo con la compañía, GM de México cerró 2025 con 198 mil 153 unidades vendidas, lo que le permitió conservar el segundo lugar de la industria automotriz nacional, con una participación de mercado de 12.2%.

Tan solo en diciembre, las ventas crecieron 11.2% frente al mismo mes de 2024. Este aumento fue impulsado por un crecimiento de 10% en Chevrolet y de 27.7% en el canal Premium, que incluye las marcas Buick, GMC y Cadillac.

Paco Garza, presidente y director general de GM de México, destacó que la empresa se prepara para un 2026 con ajustes estratégicos ante los cambios del mercado.

GM refuerza su apuesta por México pese a tensiones comerciales

Como parte de esos ajustes estratégicos, el directivo confirmó que General Motors invertirá mil millones de dólares en México durante los próximos dos años, alineando sus planes con el fortalecimiento del mercado interno y con una visión de largo plazo en el país.

La empresa señaló que la inversión estará dirigida a operaciones locales de manufactura, y que continuará desarrollando proyectos enfocados en la demanda doméstica, aunque los detalles específicos se darán a conocer más adelante.

El anuncio contrasta con el discurso reciente de Donald Trump, quien ha cuestionado la vigencia del T-MEC y ha insistido en que buscará frenar la salida de inversiones automotrices hacia otros países.

Buick, GMC y Cadillac impulsan liderazgo de GM

Durante 2025, Buick y GMC registraron sus mejores ventas anuales históricas, mientras que Cadillac logró su mejor desempeño desde 2017.

GM de México también se colocó como líder en varios segmentos del mercado, entre ellos:

SUV grandes , con 78.8% de participación

, con 78.8% de participación Vans pequeñas , con 52.7%

, con 52.7% SUV grandes de lujo , con 39%

, con 39% Pickups compactas, con 38.5%

La automotriz adelantó que en 2026 continuará impulsando la innovación, su presencia en segmentos clave y proyectos orientados a un futuro más sostenible.