Salario mínimo 2026 sube 13%, pero no todos reciben aumento: ésta es la razón

GENERANDO AUDIO...

Foto. Cuartoscuro

El salario mínimo en México aumentó 13% a partir del 1 de enero de 2026, pero ese incremento no se refleja automáticamente en el sueldo de todas las personas trabajadoras, lo que ha generado dudas entre empleados de distintos sectores.

El ajuste aprobado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) sólo aplica de forma obligatoria para quienes ganan el salario mínimo por contrato, mientras que los aumentos para el resto dependen exclusivamente de cada empleador.

Salario mínimo sube, pero no todos reciben aumento

A partir de 2026, el salario mínimo general pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) aumentó de 419.88 a 440.87 pesos diarios.

Además, los salarios mínimos profesionales, que incluyen 61 oficios y actividades específicas, también se incrementaron en el mismo porcentaje que el salario mínimo general, según lo aprobado por el Consejo de Representantes.

Sin embargo, este ajuste no obliga a las empresas a subir sueldos mayores al salario mínimo, incluso si el aumento fue generalizado a nivel nacional.

Qué dice la Ley Federal del Trabajo

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el salario es la retribución que una persona trabajadora recibe por su labor. En su artículo 90, la ley establece que el salario mínimo es la cantidad menor que debe pagarse por una jornada laboral y que debe ser suficiente para cubrir necesidades básicas.

La legislación distingue entre dos tipos:

Salario Mínimo General , fijado cada año por la Conasami

, fijado cada año por la Conasami Salario Mínimo Profesional, aplicado a ciertos oficios y trabajos especializados

Por qué tu sueldo no sube aunque aumente el mínimo

El salario mínimo profesional suele ser mayor al salario mínimo general y se fija con base en las habilidades y funciones del puesto. Por ello, no está ligado automáticamente a los aumentos anuales del salario mínimo general, salvo que el nuevo mínimo supere el monto que ya se paga.

En consecuencia, si tu ingreso es superior al salario mínimo, la ley no obliga a tu empleador a aumentar tu sueldo, a menos que exista un acuerdo contractual o revisión salarial interna.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.