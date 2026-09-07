México, China y su relación comercial: IA, chips, robótica y electromovilidad en la mira

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Relación comercial entre México y China. Getty Images

Los gobiernos de México y China han mantenido reuniones para ampliar la cooperación e impulsar la inteligencia artificial, robótica y electromovilidad, en un contexto donde su relación comercial se sustenta en la tecnología.

El pasado 6 de septiembre, se reunió la Subcomisión de Ciencia y Tecnología de la Comisión Binacional Permanente México-China, siendo la primera vez que el ministro de Ciencia y Tecnología del país asiático, Yin Hejun, participaba desde su creación en 2004.

Los funcionarios firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU) para mejorar la cooperación científica, tecnológica y de innovación, bajo los principios de reciprocidad, igualdad y beneficio mutuo, de acuerdo con un comunicado.

Con ello, ambos países ampliarán la cooperación entre instituciones educativas y empresas tecnológicas, centrándose en inteligencia artificial, supercómputo, robótica y electromovilidad.

En cambio, este 7 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre una reunión con el canciller chino, Wang Yi, donde analizaron ampliar la colaboración “en sectores de interés común”.

Lo anterior pone en relieve la relación comercial entre México y China, sostenida principalmente por importaciones y exportaciones de materiales electrónicos y minerales.

Importaciones y exportaciones entre México y China

En lo que va del 2026, el 1.95% de las exportaciones mexicanas fueron hacia China, equivalentes a 7 mil 589 millones de dólares; en cambio, el 17.3% de las importaciones mexicanas provenían del gigante asiático, es decir, 65 mil 757 millones, de acuerdo con Data México.

Lo anterior se traduce en una diferencia de exportaciones e importaciones de 58 mil 167 millones de dólares en este año.

Principales exportaciones de México a China en junio

Minerales de cobre y sus concentrados: 386 millones de dólares (47.6%)

Minerales de plomo y concentrados: 158 millones (19.5%)

Instrumentos y aparatos usados en ciencias médicas: 4.7 millones (5.4%)

Partes y accesorios de vehículos automotores: 26.1 millones (3.23%)

Minerales de los metales preciosos y sus concentrados: 19 millones (2.34%)

Principales importaciones a México desde China en junio

Teléfonos, celulares, y redes inalámbricas: 854 millones de dólares (8.5%)

Partes y accesorios de máquinas: 570 millones (5.68%)

Máquinas y unidades de procesamiento de datos (4.8%)

Circuitos electrónicos integrados (4.35%)

Aparatos eléctricos para conmutar o proteger circuitos: 246 millones (2.44%)

Inversión extranjera en México

Durante el 2024, sumaron 477 millones de dólares en México como inversión extranjera directa por parte de empresas chinas; de esa cantidad, 250 millones fueron de reinversión de utilidades; 213 millones provenían de cuentas entre compañías, mientras que 14 millones eran nuevas inversiones.

Desde enero de 1999 a diciembre de 2024, México ha recibido un total de 2 mil 720 millones de dólares de inversión extranjera directa proveniente de China.

Por otra parte, México recibió 377 mil dólares en remesas desde China durante el segundo trimestre del 2026; en cambio, a China ingresaron 1.42 millones de remesas provenientes de México.

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