México traza ruta energética para los próximos 15 años: más gasolina y gas nacional, menos importaciones

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México traza línea de hidrocarburos a 15 años. Foto: Cuartoscuro

El Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos (Pladeshi) establece una ruta de 15 años para aumentar la producción nacional de petróleo y gas, elevar la capacidad de refinación y reducir la dependencia de importaciones, de acuerdo con el documento publicado este 7 de septiembre de 2026 por la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación.

El instrumento de planeación contempla el periodo 2025-2039 y establece acciones y metas para el desarrollo del sector de hidrocarburos, con prioridades relacionadas con la seguridad y soberanía energética, el abasto nacional y el fortalecimiento de las capacidades productivas del país.

De acuerdo con el plan, los hidrocarburos representan 84% de la oferta energética de México. La estrategia busca que una mayor proporción de las necesidades energéticas nacionales sea cubierta mediante producción interna, aunque no plantea eliminar de manera inmediata las importaciones.

Petróleo: meta de 1.8 millones de barriles diarios

Uno de los objetivos centrales del Pladeshi consiste en mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos hasta 2039.

Para alcanzar esa meta, el Gobierno contempla incrementar las actividades de exploración, identificar nuevos yacimientos y desarrollar proyectos de extracción. Entre 2025 y 2032 prevé obtener información sísmica de más de 38 mil kilómetros cuadrados, principalmente en tierra, aguas someras y aguas profundas.

El plan también contempla incorporar aproximadamente 7 mil 292 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en nuevas reservas entre 2026 y 2039.

La producción estará orientada principalmente a cubrir las necesidades del mercado mexicano. El documento establece que la producción de Pemex tendrá como prioridad el consumo nacional.

Refinación: más gasolina, diésel y turbosina

El incremento en la producción de crudo estará acompañado por una ampliación de la capacidad para procesarlo dentro del país.

El Sistema Nacional de Refinación deberá aumentar su procesamiento de 1.041 millones de barriles diarios en 2025 a 1.392 millones de barriles diarios a partir de 2028-2029.

Con ello, el Gobierno plantea incrementar la elaboración de combustibles utilizados en México, principalmente gasolina, diésel y turbosina.

Las metas de producción contempladas son:

Gasolina terminada: de 403 mil a 624 mil barriles diarios

de 403 mil a 624 mil barriles diarios Diésel: de 230 mil a 441 mil barriles diarios

de 230 mil a 441 mil barriles diarios Turbosina: de 47 mil a 64 mil barriles diarios

de 47 mil a 64 mil barriles diarios Destilados: de 680 mil a aproximadamente 1.129 millones de barriles diarios

El plan también contempla disminuir la producción de combustóleo y aprovechar los residuos de las refinerías para obtener productos de mayor valor.

Entre los trabajos previstos se encuentran acciones de rehabilitación y modernización en instalaciones como las refinerías de Tula y Salina Cruz, además de proyectos relacionados con la Refinería Olmeca.

Gas natural: México busca reducir importaciones

El gas natural es uno de los sectores donde el documento identifica una dependencia del exterior.

Durante 2024, sólo 35.13% del gas seco que ingresó al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, conocido como SISTRANGAS, tuvo origen nacional.

En contraste, 64.72% llegó mediante importaciones por ducto y otro 0.15% correspondió a gas natural licuado importado.

El Pladeshi plantea aumentar la producción nacional para reducir esa dependencia.

La meta consiste en mantener una producción cercana a 5 mil millones de pies cúbicos diarios hasta 2030 y posteriormente incrementarla, hasta alcanzar un máximo estimado de 6 mil 658 millones de pies cúbicos diarios en 2038.

El gas natural es utilizado para generar electricidad y también en industrias y otras actividades económicas. Por ello, el plan relaciona el aumento de la producción nacional con una menor exposición a interrupciones del suministro externo y a variaciones de los precios internacionales.

Almacenamiento y transporte forman parte de la estrategia

El Gobierno también contempla ampliar y modernizar la infraestructura para transportar y almacenar hidrocarburos.

En el caso del gas natural, el plan considera proyectos para aumentar la capacidad de transporte, construir nuevas conexiones y modernizar ductos e instalaciones.

También propone desarrollar capacidad estratégica de almacenamiento de gas natural, con inventarios disponibles ante situaciones que puedan afectar el suministro.

Para los combustibles, el Pladeshi plantea modernizar terminales de almacenamiento y sistemas de distribución.

El objetivo establecido es reducir los riesgos de desabasto y mantener el suministro de gasolina, diésel y otros combustibles en las distintas regiones del país.

Gasolina: el plan no congela el precio por 15 años

El Pladeshi incorpora la política de estabilización de precios de combustibles.

El Gobierno señala que desde marzo de 2025 implementó una estrategia para mantener la gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro en más de 12 mil 400 estaciones de servicio.

Sin embargo, el documento no establece que ese precio vaya a mantenerse durante los 15 años de vigencia del plan.

La estrategia contempla mantener mecanismos para evitar incrementos excesivos y establece como parte de su visión que los precios y tarifas de los energéticos no aumenten por encima de la inflación hacia 2030.

Gas LP: suministro para los hogares

El gas LP también forma parte de la estrategia debido a su participación en el consumo energético de los hogares.

En 2024, el sector residencial concentró 55.9% del consumo final de gas LP, mientras que el sector comercial representó 17.1%.

El plan contempla mantener acciones para garantizar el suministro y continuar con políticas destinadas a procurar precios accesibles y estables.

La estrategia también incluye el fortalecimiento del Sistema de Gasolineras del Bienestar, cuyo objetivo es ampliar el acceso a combustibles en comunidades rurales e indígenas.

Huachicol: prevención, inteligencia y judicialización

El robo de combustibles, conocido como huachicol, tiene un apartado específico dentro del plan.

El Gobierno plantea cuatro líneas de acción:

Prevención

Inteligencia

Coordinación entre autoridades

Judicialización

Estas medidas contemplan acciones contra la extracción, transporte, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, además de la identificación de redes dedicadas a esas actividades.

El documento señala que se han realizado aseguramientos de hidrocarburo ilegal en 26 entidades federativas y que se han identificado y clausurado tomas clandestinas.

Pemex tendrá participación en toda la cadena

Pemex ocupa un papel central dentro de la estrategia para 2025-2039.

El plan busca fortalecer las capacidades productivas y financieras de las empresas públicas del Estado y plantea que la producción de Pemex tenga como prioridad el mercado nacional.

La empresa deberá participar en el incremento de la producción de petróleo y gas, el procesamiento de crudo, la elaboración de combustibles y la recuperación de la industria petroquímica.

También se contemplan inversiones y trabajos de mantenimiento en infraestructura de exploración, extracción, refinación, transporte y almacenamiento.

El plan incorpora proyectos destinados a recuperar la producción de petroquímicos y fertilizantes.

Petroquímicos y fertilizantes: estas son las metas

El Gobierno contempla rehabilitar complejos petroquímicos como Cosoleacaque, Cangrejera y Morelos, además de desarrollar nuevos proyectos.

En materia de fertilizantes, el Pladeshi plantea construir una nueva planta de amoniaco-urea en el Complejo Petroquímico Escolín.

La meta es alcanzar una producción de 750 mil toneladas anuales de urea a partir de 2029.

Hidrocarburos seguirán en la estrategia energética

El Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos contempla proyectos ambientales y relacionados con energías y combustibles más limpios, pero mantiene al petróleo y al gas como componentes centrales de la oferta energética durante el horizonte de 15 años.

Entre las acciones previstas se encuentran proyectos de hidrógeno verde, combustible sostenible para aviación, movilidad eléctrica y generación de energía renovable asociada a instalaciones de Pemex.

El documento también plantea reducir las emisiones de metano y aumentar el aprovechamiento del gas producido durante las actividades petroleras.

Cero quema rutinaria de gas para 2030

Entre los objetivos ambientales del Pladeshi está alcanzar cero quema rutinaria de gas para 2030 en las actividades de exploración y extracción.

Además, establece un aprovechamiento mínimo de 98% del gas y plantea reducir las emisiones de metano mediante programas para detectar y reparar fugas.

Para distintas actividades de Pemex, el plan establece metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto de 2021:

Exploración y extracción: reducción de 61%

reducción de 61% Procesamiento de gas: reducción de 60%

reducción de 60% Refinación: reducción de 40%

El Pladeshi establece estas cifras como parte de una planeación de largo plazo, cuyo cumplimiento dependerá del desarrollo de proyectos, inversiones y acciones específicas durante los próximos años.

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