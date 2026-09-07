Coparmex plantea eliminar duplicidades y revisar el gasto rumbo al Paquete Económico 2027

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COMPARMEX pide reorientar gastos. Fotos: Cuartoscuro

A un día de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presente el Paquete Económico 2027, la Coparmex pidió revisar las prioridades del gasto público y dirigir recursos hacia inversión productiva y sectores estratégicos.

El organismo empresarial publicó su posicionamiento el 6 de septiembre de 2026, previo a la entrega del paquete al Congreso de la Unión. Planteó que el presupuesto debe establecer una ruta para reducir el déficit y contener el endeudamiento, pero sin sacrificar la inversión productiva.

La Confederación Patronal de la República Mexicana pidió eliminar erogaciones de bajo impacto, evitar duplicidades y evaluar los resultados económicos y sociales de los recursos públicos.

Coparmex señaló que el gasto no debe asignarse de manera automática a programas, proyectos o instituciones sin revisar sus resultados. También pidió fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Qué significa “gasto de bajo impacto” para Coparmex ?

La expresión “gasto de bajo impacto” utilizada por Coparmex no corresponde a una categoría presupuestaria oficial.

En el contexto de su propuesta, el concepto se refiere a recursos destinados a programas, proyectos o instituciones cuyos resultados económicos o sociales deberían revisarse frente al monto de recursos que reciben.

Esto no significa que la organización empresarial plantee eliminar de manera automática cualquier programa que no genere un beneficio económico inmediato.

La evaluación del gasto público puede considerar distintos elementos, como el cumplimiento de objetivos, la cobertura, los resultados y la población beneficiaria.

En su posicionamiento, Coparmex plantea que los recursos públicos deben responder a una necesidad concreta y generar valor para la población. Por ello, propone revisar aquellas erogaciones cuyo impacto no justifique suficientemente su permanencia o monto.

La organización también pidió evitar duplicidades, es decir, situaciones en las que programas o instituciones realizan acciones similares o atienden objetivos relacionados.

Coparmex pide priorizar seguridad, salud e infraestructura

El organismo empresarial planteó que los recursos que puedan liberarse mediante una revisión del gasto se dirijan a sectores que, desde su perspectiva, pueden elevar la productividad, atraer inversión y generar empleo formal.

Entre las áreas que propone priorizar se encuentran:

Seguridad

Salud

Educación

Energía

Agua

Infraestructura logística

Infraestructura digital

Infraestructura de transporte

Coparmex señaló que seguridad, salud y educación deben contar con los recursos necesarios para cumplir sus funciones.

En el caso de energía, agua e infraestructura, propuso inversiones que permitan atender obstáculos para la actividad productiva, facilitar nuevos proyectos y fortalecer las cadenas de suministro.

La organización empresarial sostuvo que una mayor capacidad en estos sectores puede contribuir a elevar la productividad y generar condiciones para nuevos proyectos de inversión.

Pemex y CFE también deben revisar sus recursos

La propuesta de Coparmex incluye a las Empresas Públicas del Estado, particularmente Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El organismo reconoce el carácter estratégico de ambas empresas, pero plantea que los recursos públicos destinados a ellas estén vinculados con objetivos verificables.

También pidió establecer planes de saneamiento, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

De acuerdo con la organización empresarial, las necesidades financieras recurrentes de Pemex y CFE pueden reducir el margen presupuestario disponible para otras prioridades.

Por ello, Coparmex planteó que cualquier recurso destinado a estas empresas tenga objetivos definidos y mecanismos para evaluar sus resultados.

Coparmex pide utilizar deuda para proyectos con resultados

En materia de endeudamiento, la organización empresarial consideró que la contratación de deuda puede justificarse cuando los recursos se destinan a proyectos con rentabilidad económica o social comprobable.

En contraste, cuestionó que la deuda se utilice de manera permanente para financiar gasto corriente.

Coparmex planteó que cualquier recurso adicional comprometido mediante deuda tenga un propósito definido, resultados medibles y beneficios duraderos.

La organización también pidió reducir el déficit y recuperar margen de maniobra en las finanzas públicas sin recurrir a recortes indiscriminados que afecten las responsabilidades del Estado.

Coparmex pide no crear nuevos impuestos

En materia de ingresos, el organismo empresarial pidió mantener el compromiso de no crear nuevos impuestos.

Su propuesta consiste en fortalecer la eficiencia recaudatoria, combatir la evasión fiscal y ampliar la base de contribuyentes.

Coparmex planteó que la consolidación de las finanzas públicas no implique nuevas cargas para quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales.

La postura forma parte de las propuestas que el organismo presentó antes de que Hacienda entregue al Congreso el proyecto oficial para 2027.

Mañana 8 de septiembre se conocerá el Paquete Económico 2027

El punto central para entender el posicionamiento de Coparmex es que el Paquete Económico 2027 todavía no se ha presentado.

La entrega al Congreso de la Unión está prevista para el 8 de septiembre de 2026. Será a partir de ese documento cuando se conozcan las propuestas oficiales de ingresos, gasto, déficit y endeudamiento para el próximo año.

El paquete estará integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, además de las propuestas fiscales correspondientes.

Por lo tanto, las medidas planteadas por Coparmex no forman parte todavía del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. Se trata de una posición del sector empresarial ante la discusión presupuestaria que comenzará con la entrega del paquete.

¿Qué había planteado Hacienda para 2027?

El antecedente oficial disponible son los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027, entregados por Hacienda al Congreso el 1 de abril de 2026.

En ese documento, el Gobierno federal planteó continuar durante 2027 con un proceso de normalización gradual del déficit y mantener la deuda pública en una trayectoria sostenible. Hacienda estimó entonces un crecimiento económico de entre 1.9% y 2.9% para 2027.

Los Pre-Criterios también señalaron que la inversión pública y privada en sectores estratégicos sería uno de los elementos para respaldar el crecimiento económico.

Para 2027, Hacienda planteó que el gasto neto total se ajustaría para cumplir con los criterios de sostenibilidad fiscal, al tiempo que se priorizarían el gasto social y la inversión estratégica.

El documento también contempló una trayectoria de deuda pública de 55% del PIB en 2027.

¿Qué se podrá comparar con la propuesta de Coparmex ?

Una vez presentado el Paquete Económico 2027, podrán compararse las propuestas del organismo empresarial con el proyecto oficial, particularmente en estos rubros:

Déficit y endeudamiento

Gasto público

Inversión pública

Seguridad

Salud

Educación

Infraestructura

Energía y agua

Recursos para Pemex y CFE

Programas y dependencias que tengan ajustes presupuestarios

Política de ingresos y nuevos impuestos

La presentación del 8 de septiembre permitirá conocer la distribución de recursos que propone el Gobierno federal y determinar qué prioridades planteadas previamente por Hacienda y cuáles de las propuestas de Coparmex aparecen reflejadas en el proyecto.

Hasta antes de esa entrega, la solicitud de la organización empresarial debe entenderse como una propuesta para reorientar el gasto público, no como una descripción del contenido definitivo del Presupuesto 2027.

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