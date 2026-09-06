Consumismo emocional: ¿cómo evitar gastos impulsivos que afectan tu presupuesto?

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Profeco aconseja evitar gastos emocionales. Foto: Cuartoscuro

Comprar con un solo clic o desde una aplicación facilita el consumo, pero también puede favorecer el consumismo emocional y los gastos impulsivos que afectan el presupuesto y las finanzas personales.

Adquirir bienes o contratar servicios por encima de las posibilidades económicas puede generar problemas financieros cuando esta conducta se vuelve habitual. El gasto excesivo puede relacionarse con las emociones, las presiones sociales, el estilo de vida y la falta de organización del dinero.

El consumismo emocional ocurre cuando una persona utiliza las compras para sentirse mejor, distraerse, premiarse o llenar un vacío momentáneo, según se explica en la Revista del Consumidor de Septiembre. Este comportamiento puede aparecer ante situaciones como el estrés, la tristeza, el enojo, la frustración o la preocupación.

También puede presentarse durante momentos de alegría, entusiasmo o euforia, cuando las emociones pueden influir en las decisiones de consumo.

¿Qué es el consumismo emocional?

El consumismo emocional está relacionado con las compras que se realizan como respuesta a un estado emocional y no necesariamente a una necesidad.

En estos casos, una persona puede recurrir al consumo para modificar temporalmente cómo se siente. Si las compras impulsivas se convierten en una conducta frecuente, pueden afectar la administración del dinero.

El problema aparece cuando los gastos superan la capacidad económica y dejan de responder a prioridades previamente establecidas.

Entre las consecuencias relacionadas con el sobreconsumo se encuentran:

Gastar más dinero del disponible

Reducir la capacidad de ahorro

Generar sobreendeudamiento

Provocar estrés financiero

Incurrir en morosidad o impago

Afectar el historial crediticio

Complicar el acceso a financiamientos futuros

Un historial crediticio afectado puede dificultar posteriormente el acceso a financiamientos destinados a proyectos como emprender, estudiar o comprar una vivienda.

¿Qué puede provocar los gastos impulsivos?

Los gastos impulsivos no están relacionados únicamente con hábitos financieros. También pueden estar vinculados con las emociones, el entorno y la falta de planificación.

Las redes sociales, la influencia de otras personas y la publicidad pueden generar la percepción de que determinado estilo de vida es común o necesario.

Esto puede llevar a buscar un nivel de consumo que está por encima de los ingresos disponibles. Como consecuencia, aumentan los gastos y disminuye la posibilidad de destinar dinero al ahorro.

Las emociones también pueden convertirse en un factor para realizar compras sin analizar previamente si son necesarias o si existe capacidad para pagarlas.

Por ello, identificar los momentos en que existe una mayor probabilidad de comprar de manera impulsiva puede ayudar a establecer límites antes de realizar una operación.

¿Cómo evitar gastos impulsivos?

Una de las medidas recomendadas consiste en establecer prioridades financieras y definir objetivos para el uso del dinero.

Para mejorar la organización del presupuesto, se pueden aplicar estas acciones:

Define tus prioridades financieras

Escribe las metas que quieres alcanzar

Elabora un presupuesto

Registra tus gastos e identifica en qué utilizas tu dinero

Asigna un propósito a cada peso que recibes

Registrar los gastos permite conocer en qué se utiliza el dinero y detectar aquellos consumos que no forman parte de las prioridades establecidas.

También es posible utilizar aplicaciones de finanzas personales o las herramientas disponibles en la banca móvil como un filtro antes de realizar una compra.

Regla 50/30/20 para organizar el presupuesto

Una alternativa para distribuir los ingresos consiste en aplicar la regla 50/30/20, que divide el dinero en tres categorías.

La distribución propuesta es:

50 % para necesidades básicas

para necesidades básicas 30 % para gastos personales

para gastos personales 20 % para ahorro o pago de deudas

Esta distribución permite asignar un propósito al dinero recibido y establecer límites para cada tipo de gasto.

La planificación también contempla escribir las metas financieras que se quieren alcanzar. De esta manera, el presupuesto puede relacionarse con objetivos específicos y no solamente con los gastos del día a día.

¿Cómo controlar las compras emocionales?

Identificar los momentos en los que es más probable realizar compras impulsivas es una medida para reconocer los patrones de consumo.

Cuando aparezca el impulso de comprar, se puede sustituir esa actividad por otra, como caminar, hacer ejercicio o llamar a una persona cercana.

También es recomendable evitar compararse con otras personas y mantener el enfoque en los objetivos financieros propios.

Las redes sociales pueden mostrar estilos de vida y patrones de consumo que no necesariamente corresponden con la situación económica de quien los observa. Por ello, distinguir entre una necesidad y un impulso de consumo puede ayudar a tomar decisiones sobre el uso del dinero.

El objetivo es que las decisiones de compra respondan al presupuesto, las prioridades y las metas establecidas, en lugar de depender únicamente de una emoción momentánea.

Consumir de manera responsable

Gastar de más puede estar relacionado con malos hábitos financieros, pero también con factores emocionales, presiones del entorno y falta de organización del dinero.

Establecer límites, registrar los gastos, elaborar un presupuesto y definir prioridades son acciones que permiten identificar cómo se utiliza el dinero.

La planificación financiera también puede ayudar a mantener recursos destinados al ahorro o al pago de deudas y evitar que el consumo habitual rebase la capacidad económica.

Identificar los disparadores que llevan a comprar de manera impulsiva permite reconocer cuándo una decisión de consumo está relacionada con una emoción, una presión social o una falta de planificación.

Adoptar estos hábitos requiere constancia y puede contribuir a tomar decisiones de consumo más conscientes, fortalecer las finanzas personales y avanzar hacia las metas financieras establecidas.

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