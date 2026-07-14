México compra cuatro veces más a Japón de lo que le vende: así es su relación comercial

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Foto: Getty Images

México compra cuatro veces más a Japón de lo que dicho país importa al territorio mexicano, como parte de su relación comercial. Las partes y accesorios automotrices son los productos más enviados a nuestro país.

El pasado lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a representantes empresariales del país nipón.

La meta era “fortalecer la cooperación económica y atender los principales retos de ambiente de negocios de las empresas japonesas establecidas en el país, así como del T-MEC, en el marco del diálogo sobre el entorno comercial y de inversión en América del Norte”, indicó el titular de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

En ese marco, México compra cuatro veces más a Japón de lo que dicho país importa al territorio mexicano, como parte de su relación comercial.

Bienvenidos representantes de las empresas japonesas a México : pic.twitter.com/8G8SzgQdMO — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 13, 2026

Relación comercial entre México y Japón

México tuvo exportaciones a Japón por un valor de 425 millones de dólares en abril de este 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

En cambio, el país nipón exportó a territorio mexicano mercancías por mil 774 millones de dólares. Eso refleja que México compró a Japón alrededor de cuatro veces más mercancías de las que le exportó durante ese mes.

La diferencia de exportaciones entre ambos países equivale a un déficit comercial de mil 349 millones, solo en abril.

Exportaciones entre enero y abril

En cambio, México suma mil 434 millones de dólares en exportaciones a Japón entre enero y abril de este 2026, lo que equivale al 0.58% de todas las exportaciones nacionales.

Por su parte, Japón envió mercancías con valor de 6 mil 379 millones de dólares durante el mismo periodo, equivalente al 2.61% de las importaciones totales de México.

Como en el caso anterior, esto muestra que México exporta cuatro veces menos que Japón. Además, estas cifras reflejan un déficit de México por 4 mil 945 millones de dólares en la relación comercial con Japón, solo entre enero y abril.

Productos más exportados por México a Japón en 2024

Minerales de cobre y sus concentrados : 532 millones de dólares (15.7% del total de exportaciones)

: 532 millones de dólares (15.7% del total de exportaciones) Plata en bruto, semilabrada o en polvo : 374 millones (11.1%)

: 374 millones (11.1%) Máquinas y unidades de procesamiento de datos : 333 millones (9.8%)

: 333 millones (9.8%) Teléfonos fijos, móviles y otras redes inalámbricas : 270 millones (7.99%)

: 270 millones (7.99%) Carne de animales porcina, fresca, refrigerada o congelada: 236 millones (6.98%)

Productos más exportados por Japón a México en 2024

Partes y accesorios de vehículos automotores: mil 922 millones de dólares (10.7% del total)

Automóviles y otros vehículos automotores para transporte: mil 585 millones (8.8%)

Productos laminados de acero aleado: 674 millones (3.74%)

Condensadores eléctricos fijos: 627 millones (3.48%)

Circuitos electrónicos integrados: 547 millones (3.04%)

Inversión y remesas

Durante el 2024, México recibió 4 mil 285 millones de dólares de inversión privada proveniente de Japón.

De dicha cantidad, 2 mil 510 millones fueron distribuidos en cuentas entre compañías, mientras que mil 998 eran reinversión de utilidades. Fuera de eso, hubo otros 36 millones de dólares que provenían de inversiones nuevas.

En cambio, México recibió 392 mil dólares en remesas de Japón, mientras que el país nipón obtuvo 297 mil dólares en el primer trimestre de este 2026.

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