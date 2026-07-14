Precios del petróleo se disparan más de un 9% por conflicto en Medio Oriente

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Los precios del petróleo se dispararon este lunes, impulsados por el restablecimiento del bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes y la intención de Washington de instaurar un peaje para los buques que deseen atravesar el estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre, la referencia internacional, subió un 9,59% para cerrar en 83,80 dólares.

Incluso al principio del conflicto, no se había observado un avance así en una sola jornada.

El barril del West Texas Intermediate (WTI) para entrega en agosto subió un 9,42% hasta 78,14 dólares.

“Si bien los mercados habían en gran medida hecho caso omiso a los recientes ataques contra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, el colapso de esta frágil paz” entre Washington y Teherán cambia el panorama, indicaron analistas de eurasia Group.

Reimposición del bloqueo a puertos iraníes

El ejército de Estados Unidos dijo que la reimposición del bloqueo a los puertos iraníes, anunciado más temprano el lunes por el presidente Donald Trump, entraría en efecto a partir de las 20H00 GMT.

Los Guardianes de la Revolución de Irán acusaron a Estados Unidos de poner en peligro el suministro mundial de petróleo.

Trump también dijo el lunes que Washington “tomaría control” del estrecho.

Así como Teherán, Trump espera cobrar “un peaje correspondiente al 20% del valor de la carga” que transite por el vital paso marítimo.

“El mercado se pregunta: ¿pagamos a Irán por su protección o pagaremos a Estados Unidos por la suya? ¿Y qué tanto será?”, dijo a la AFP Andy Lipow, analista en Lipow Oil Associates.

“Irán siempre ha sido el guardián del estrecho y lo seguirá siendo por siempre”, declaró el canciller iraní, Abás Araqchi.