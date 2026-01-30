SAT confirma primer pago por 10 mil 400 mdp de deuda de Grupo Salinas

GENERANDO AUDIO...

Primer pago de Grupo Salinas fue por mas de 10 mil mdp. foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este jueves que Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, realizó un primer pago por 10 mil 400 millones de pesos como parte de un adeudo fiscal total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, correspondiente a créditos fiscales con más de una década de antigüedad.

De acuerdo con la autoridad fiscal, el monto ya fue ingresado a la Tesorería de la Federación y el resto será cubierto mediante 18 pagos adicionales, conforme a lo establecido en resoluciones judiciales vigentes y a los beneficios previstos en el Código Fiscal de la Federación.

Pago deriva de resoluciones judiciales y descuentos fiscales

El SAT precisó que el monto total anunciado incluye descuentos a los que tienen derecho todos los contribuyentes, aplicados conforme a la ley fiscal.

En una tarjeta informativa, la dependencia detalló que:

“De conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial realizará el pago por un monto total determinado. De dicha cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el día de hoy”.

20 años de conflicto fiscal

El pago se da luego de que, en noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que diversas empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego debían cubrir adeudos fiscales por más de 51 mil millones de pesos.

Las controversias fiscales entre el grupo empresarial y el fisco se arrastraban desde hace más de 20 años, periodo en el que el monto original de los créditos llegó a superar los 74 mil millones de pesos, antes de ajustes y resoluciones judiciales.

Grupo Salinas afirma cierre definitivo de adeudos

Por su parte, Grupo Salinas aseguró que con este acuerdo sus empresas concluyen sus adeudos con las finanzas públicas.

“A partir de ahora, no debemos nada al gobierno”, señaló el corporativo en un mensaje difundido en redes sociales, donde también sostuvo que el pago se realiza “para dar vuelta a la página”, aun cuando mantienen desacuerdos con las resoluciones que dieron origen al cobro.

El grupo también reiteró su postura de que los litigios formaron parte de una controversia prolongada con las autoridades fiscales, la cual, afirmaron, queda cerrada tras este esquema de pagos.

