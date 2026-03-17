México – Luxemburgo, un litigio internacional de dos años por un buque; esta es la historia

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Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

El Gobierno de México cobró casi 400 millones de pesos por irregularidades del buque Zheng He, proveniente de Luxemburgo, lo que dio fin a más de dos años de un litigio internacional que inició en el puerto de Tampico, en Tamaulipas.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) ordenó el cierre de un litigio internacional el pasado 16 de marzo, indicó el Gobierno de México en un comunicado.

Según lo expuesto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), entre otras dependencias, realizaron varias gestiones para resolver el conflicto.

Finalmente, el SAT colaboró para aplicar varias disposiciones fiscales en materia de comercio exterior. De esa forma, se recaudaron cerca de 400 millones de pesos. Sin embargo, la cifra es menor a los mil 600 millones que buscaba el gobierno mexicano.

Tras regularizar la situación legal del buque Zheng He, México y Luxemburgo acordaron solicitar al Tribunal Internacional el cierre del procedimiento.

Dicha acción, “marca la solución completa y definitiva del caso en el plano nacional e internacional”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El origen del litigio entre México y Luxemburgo por el buque

En octubre de 2023, las autoridades mexicanas detuvieron el buque Zheng He, de bandera luxemburguesa, en el puerto de Tampico. Se debió a “incumplimientos a disposiciones aduanales y fiscales”, según el Gobierno de México.

El SAT embargó el buque al considerar que su estancia en el país era ilegal. Además, señaló que la embarcación no cumplía con los trámites aduaneros correspondientes para importación, pues la nave debía considerarse como mercancía.

Por ello, el SAT determinó que la embarcación debía pagar más de mil 600 millones de pesos en impuestos por importación temporal.

Al respecto, la naviera aseguró que el barco no podía considerarse como mercancía ni ser objeto de embargo. Resaltó que solo debía regirse bajo el derecho marítimo internacional.

Ante esto, las autoridades sostuvieron a Luxemburgo que los problemas relacionados al buque “debían resolverse en el ámbito de las autoridades y tribunales de nuestro país”, indicó el Gobierno de México en su reciente comunicado.

Sin embargo, Luxemburgo presentó un juicio ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar el 4 de junio del 2024. Dicha nación consideró que no se respetaron sus derechos como Estado de abanderamiento.

A partir de entonces, las cancillerías de ambos países iniciaron “extensas jornadas de negociación” hasta regularizar la situación legal del buque.

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