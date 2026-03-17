¡Ojo, pensionados! No pagues ISR en abril si tu pensión IMSS o ISSSTE es menor a $53,493

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En abril de 2026, los pensionados del IMSS y del ISSSTE deben revisar si su pensión mensual supera los 53 mil 493 pesos, límite exento de ISR, antes de presentar su declaración anual ante el SAT.

Aunque muchas pensiones están libres de impuestos, no todos los jubilados quedan exentos. El monto de la pensión y otros ingresos adicionales pueden obligar a algunos pensionados a pagar ISR sobre la parte que exceda el límite establecido.

Cómo evitar pagar ISR si tu pensión supera $53,493

La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece que las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y pensiones vitalicias están exentas hasta 15 UMA diarias, lo que para 2026 equivale a 53 mil 493 pesos mensuales.

Esto significa que:

Si tu pensión no supera este monto , no pagarás ISR .

, . Si tu pensión excede los 53 mil 493 pesos, sólo el excedente estará sujeto a impuestos.

Por ejemplo, un jubilado que reciba 60 mil pesos al mes pagará ISR únicamente sobre los 6 mil 507 pesos que exceden el límite.

Situaciones que obligan a declarar aunque tu pensión esté exenta

Además del monto, hay otras razones por las que los pensionados deben presentar su declaración anual:

Recibir más de una pensión (por ejemplo del IMSS y otra institución)

(por ejemplo del IMSS y otra institución) Tener ingresos adicionales , como rentas, honorarios o actividades empresariales

, como rentas, honorarios o actividades empresariales Superar ciertos límites anuales establecidos por el SAT

Solicitar devoluciones o aplicar deducciones personales

En estos casos, aunque parte de la pensión esté exenta, todos los ingresos deben reportarse para cumplir con la ley.

Errores frecuentes de jubilados al declarar ante el SAT

Muchos pensionados creen que todas las pensiones están libres de impuestos, pero la ley fija un tope máximo exento. Quienes reciban ingresos mayores a este límite deben declarar el excedente para evitar recargos o multas.

Especialistas recomiendan consultar la constancia de ingresos en el portal del SAT antes de abril, asegurando que la declaración anual se presente correctamente y sin sorpresas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.