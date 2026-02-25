Baja la cantidad de patrones afiliados al IMSS en enero de este 2026

GENERANDO AUDIO...

Titular del IMSS, Zoé Robledo, en una clínica. Foto: Cuartoscuro.

En enero de 2026, más de 5 mil patrones dejaron de estar afiliados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representó una caída del 0.6% en comparación con finales del 2025.

En su último informe, la agencia de análisis TReseach señaló que, en enero, se registraron un millón 23 mil 438 patrones incorporados al IMSS.

Lo anterior refleja que hubo 5 mil 842 patrones menos afiliados al IMSS en comparación con diciembre del 2025. Esto representa una disminución del 0.6% para enero de este 2026.

Dicha cifra, mantiene la tendencia a la baja que inició desde finales del 2024. Y es que, desde noviembre de ese año, se pasó de un millón 60 mil 486 patrones al millón 23 mil de la actualidad.

Pese a lo anterior, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se mantiene como el periodo con más patrones en el IMSS a diciembre de cada año.

En cambio, el mayor pico se registró en noviembre del 2023, cuando un millón 77 mil 883 patrones estaban en el esquema de seguridad social.

Patrones afiliados al IMSS en enero del 2026. Crédito: Tresearch.

Estados con más patrones afiliados en IMSS para enero del 2026

Ciudad de México (123 mil 262 afiliados)

Jalisco (103 mil 761)

Estado de México (76 mil 313)

Nuevo León (76 mil 313)

Guanajuato (47 mil 345)

Estados con menos patrones afiliados al IMSS

Tlaxcala (5 mil 529)

Campeche (6 mil 40)

Zacatecas (10 mil 901)

Morelos (11 mil 490)

Tabasco (11 mil 566)

