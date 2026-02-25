Pobreza laboral alcanza a 32.3% de la población en México; no alcanza para la Canasta Alimentaria

GENERANDO AUDIO...

Mexicanos no tienen suficiente para comprar una canasta alimentaria. Cuartoscuro

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que 32.3% de la población en México se encontraba en pobreza laboral, lo que significa que su ingreso laboral fue insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, de acuerdo con los resultados del cuarto trimestre de 2025, publicados en febrero de 2026.

El dato forma parte del Indicador de Pobreza Laboral, el cual mide el porcentaje de personas cuyo ingreso laboral per cápita se ubica por debajo del valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, que corresponde al costo monetario de la canasta alimentaria.

Canasta alimentaria e ingreso laboral

La canasta alimentaria utilizada como referencia está integrada por un conjunto de bienes básicos necesarios para satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos de una persona, y su valor se actualiza de manera periódica con base en los precios vigentes.

El Inegi señala que cuando el ingreso laboral per cápita de una persona se ubica por debajo del costo de esta canasta, se considera que dicha persona se encuentra en pobreza laboral, independientemente de su situación laboral formal o informal.

Entre los elementos que considera el indicador se encuentran:

Ingreso proveniente del trabajo principal y secundario

Número de integrantes del hogar

Valor actualizado de la canasta alimentaria

Información laboral captada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

Pobreza laboral en México según el Inegi

De acuerdo con la metodología oficial, la pobreza laboral se refiere exclusivamente a la capacidad del ingreso derivado del trabajo para cubrir el valor de la canasta alimentaria, sin considerar otros ingresos como apoyos sociales, pensiones, transferencias gubernamentales o remesas.

El 32.3% de la población registrado en el cuarto trimestre de 2025 refleja la proporción de personas que, aun teniendo una fuente de ingreso laboral, no lograron alcanzar el umbral mínimo necesario para cubrir su alimentación básica.

De acuerdo con los resultados de la ENOE del cuarto trimestre de 2025 se estima que la población ocupada en México supera los 60 millones de personas; aplicando el 32.3% de pobreza laboral reportado por el Inegi, aproximadamente 19.4 millones de personas trabajadoras no cuentan con ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria.

Estados con mayor y menor pobreza laboral

Según el informe, entre los estados con mayor pobreza laboral se encuentran:

Chiapas con 59.8%

Oaxaca con 55.6%

Guerrero, con 51.3%

En contraste las de menor pobreza fueron:

Baja California Sur con 14.2%

Colima 17.3%

Baja California con 18.2%

Resultados del cuarto trimestre de 2025

En su boletín correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el Inegi reportó que el porcentaje nacional de pobreza laboral se ubicó en 32.3%, cifra que representa a casi una tercera parte de la población del país.

El informe presenta los resultados a nivel nacional y también permite observar diferencias por entidad federativa, aunque el dato del 32.3% corresponde al promedio nacional.

El indicador de pobreza laboral es utilizado como referencia para analizar la evolución del mercado laboral, el poder adquisitivo y la capacidad del ingreso para cubrir necesidades alimentarias básicas en el país.