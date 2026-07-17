¿Valió la pena el Mundial? Estudio revela menor impacto económico para México

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La derrama económica del Mundial fue 7% menor a lo previsto. Foto: Cuartoscuro

La Copa Mundial 2026 dejó una derrama económica importante para México, pero menor a la prevista.

De acuerdo con el estudio ¿Qué sucede después del Mundial?, elaborado por Deloitte, el “excesivo optimismo” sobre el impacto del torneo, el incremento en los precios de los boletos y una menor llegada de turistas extranjeros provocaron que los beneficios económicos quedaran por debajo de las expectativas.

Derrama económica del Mundial quedó por debajo de lo esperado

Según el reporte, la derrama económica alcanzó 2 mil 543 millones de dólares, frente a los 2 mil 730 millones que Deloitte había proyectado a inicios de año, una diferencia cercana al 7%.

“Si lo comparamos con el tamaño de la economía, estos 2 mil 500 millones son el 0.12 por ciento del PIB; nuestra estimación previa era el 0.14 por ciento”. Daniel Zaga Szenker, economista en jefe de Deloitte

Además, la generación de empleo también fue menor a la prevista. El estudio calcula que el Mundial creó alrededor de 101 mil empleos, frente a los 112 mil estimados originalmente.

Menos turistas llegaron por los altos precios

Uno de los principales ajustes del estudio fue la estimación sobre visitantes.

“Nosotros estamos reduciendo nuestra estimación de turistas un 40 por ciento, es muchísimo, de 836 mil turistas a 494 mil, imaginense que si sumamos toda la gente que hibiése entrado en los estadios, los trece partidos, nos da un poco más 800 mil”.

Daniel Zaga Szenker, economista en jefe de Deloitte

De acuerdo con Daniel Zaga, las tarifas dinámicas del boletaje y el incremento en los costos hicieron que muchos aficionados decidieran no viajar a México.

Por su parte, Anna Aguilar, directora comercial de Adyen, señaló que las cifras de asistentes estuvieron entre 700 mil y un millón de personas, también por debajo de algunas expectativas del sector.

“Tenemos datos que rondan entre los 700 mil a un millón entonces es un número sustancialmente menor”. Anna Aguilar, directora comercial de Adyen

Hoteles ganaron más pese a menor ocupación

El comportamiento del sector hotelero fue desigual entre las ciudades sede.

“En la Ciudad de México, la ocupación hotelera bajó del 58.5 por ciento al 56.5 por ciento, es decir, bajó dos puntos porcentuales la ocupación en México; sin embargo, no es que los hoteles perdieron, en promedio sí ganó la hotelería porque las tarifas subieron un 47 por ciento, en promedio”. Daniel Zaga Szenker, economista en jefe de Deloitte

Gastronomía encabezó las ganancias

Por sectores, la mayor derrama económica se concentró en:

Gastronomía: 584 millones de dólares.

584 millones de dólares. Comercio minorista: 433 millones.

433 millones. Alojamiento: 328 millones.

328 millones. Transporte: 223 millones.

223 millones. Entretenimiento: 34 millones.

“Pecamos un poquito de optimistas como negocio; de repente se nos olvidaba que no era todo el mundial en México, que eran apenas 13 partidos de todos los que se celebraron”. Teresa Solís, Experta en industria de Hospitalidad y Turismo, Deloitte Latinoamérica

Daniel Zaga coincidió en que el componente emocional llevó a sobreestimar los beneficios económicos sin considerar la experiencia de otros países sede.

Adyen también reportó un mayor uso de pagos digitales durante el torneo.

Los aficionados de Colombia, Reino Unido e Irlanda fueron quienes registraron mayor gasto, mientras que el consumidor mexicano realizó un ticket promedio de 32 dólares, superior al de los visitantes extranjeros, que promedió 27 dólares.

El estudio concluye que varias de estas dinámicas de consumo podrían repetirse durante la Copa Mundial de 2030, especialmente si vuelven a registrarse incrementos importantes en el precio de los boletos.

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