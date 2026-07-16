Si esperas tu saldo a favor del SAT, esta fecha de julio es clave para recibirlo

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SAT. Foto: Cuartoscuro.

Las personas que presentaron su Declaración Anual 2025 y aún no reciben la devolución automática de su saldo a favor tienen como fecha límite el 31 de julio para acceder a este mecanismo, de acuerdo con información difundida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Fecha límite para recibir la devolución automática?

El SAT informó que las personas físicas que presentaron su Declaración Anual 2025 podrán recibir la devolución automática siempre que la solicitud se realice a más tardar el 31 de julio.

La autoridad fiscal recordó que este mecanismo aplica para quienes obtuvieron un saldo a favor al presentar su declaración y eligieron la opción de devolución correspondiente.

Después de esa fecha, las devoluciones ya no se tramitarán mediante el esquema automático.

¿Qué se necesita para obtener la devolución automática?

El SAT indicó que, para acceder a la devolución automática, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar la Declaración Anual 2025 de personas.

de personas. Que el resultado de la declaración sea un saldo a favor .

. Seleccionar una cuenta CLABE precargada que esté a nombre del contribuyente.

precargada que esté a nombre del contribuyente. Elegir la opción de devolución al momento de presentar la declaración.

La autoridad fiscal señaló que estos elementos forman parte del procedimiento para que el depósito pueda realizarse mediante el esquema automático.

¿Qué pasa después del 31 de julio?

El SAT informó que las devoluciones solicitadas después del 31 de julio deberán realizarse mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED).

Esto significa que quienes presenten la solicitud una vez concluido el plazo ya no podrán utilizar el mecanismo de devolución automática, sino que deberán seguir el procedimiento previsto a través del FED.

¿Qué recomienda el SAT a quienes aún no reciben su saldo a favor?

La autoridad fiscal reiteró que las personas que buscan obtener la devolución automática deben presentar su Declaración Anual 2025 a más tardar el 31 de julio.

Asimismo, recordó que, si el resultado de la declaración arroja un saldo a favor, es necesario seleccionar la opción de devolución y elegir una cuenta CLABE precargada que esté registrada a nombre del contribuyente.

El SAT enfatizó que las solicitudes presentadas después de la fecha límite deberán seguir el procedimiento mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED), por lo que el beneficio del esquema automático dejará de estar disponible una vez concluido el plazo.

La información difundida por la autoridad fiscal forma parte del recordatorio dirigido a las personas que aún no concluyen el trámite para recibir el depósito correspondiente a su saldo a favor derivado de la Declaración Anual 2025.

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