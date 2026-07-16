Infonavit alerta sobre fraudes: estas prácticas pueden poner en riesgo tu crédito de vivienda

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Foto: Gettyimages/Archivo Uno Tv

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) advirtió sobre diversos fraudes y robos de identidad que ponen en riesgo los créditos de vivienda, como la publicidad falsa y la usurpación de datos personales. Para protegerse, los trabajadores deben utilizar únicamente canales oficiales y evitar pagos por trámites gratuitos.

El Infonavit identificó los siguientes delitos vinculados a créditos inmobiliarios:

Difunden información o publicidad falsa sobre trámites del Infonavit

Cuando un notario, desarrollador, promotor de venta, asesor de cobranza, valuador o comercio afiliado incurre en irregularidades

Negar un trámite o servicio sin justificación

Ofrecen o entregar en efectivo el saldo de la Subcuenta de Vivienda o recursos de un crédito cuando no corresponde

Retención de tarjeta Mejoravit

Solicitan dinero para realizar un trámite

Usurpación de identidad: cuando se solicita un crédito de vivienda u otro trámite a nombre del trabajador sin su consentimiento

¿Cuáles son las consecuencias de los principales fraudes relacionados con créditos Infonavit?

Trámite o crédito a tu nombre sin consentimiento

Este fraude puede comprometer el historial y la situación jurídica del derechohabiente. Infonavit solicita denunciarlo y presentar pruebas para acreditar que el crédito fue contratado sin consentimiento.

Cobro por trámites y retención de tarjeta Mejoravit

Infonavit no señala alguna sanción contra el beneficiario por pagar algún trámite gratuito. En cambio, el trabajador decide si presenta alguna denuncia contra quien resulte responsable.

Publicidad falsa

Tampoco hay una sanción por caer en publicidad falsa. En cambio, Infonavit resalta que toda consulta o solicitud debe hacerse por canales oficiales.

¿Cómo detectar y denunciar fraudes y robo de identidad en créditos de vivienda?

Las personas que detecten y quieran denunciar algún fraude o robo de identidad en un crédito Infonavit pueden hacer lo siguiente:

1. Reunir evidencia:

Fotografías

Videos

Documentos

Entre otros

2. Presentar la denuncia a través de:

Mi Cuenta Infonavit

Infonatel

WhatsApp

Correo oficial

Línea de denuncias

¿Cómo prevenir estos fraudes de casas de Infonavit?

Hacer trámites únicamente por canales oficiales

No pagar por trámites porque todos son gratuitos

No aceptar ofertas para retirar en efectivo la Subcuenta de Vivienda

Verificar que la información provenga del portal o canales oficiales del Infonavit

¿Cómo funciona el crédito Infonavit para una casa?

El crédito Infonavit es un préstamo hipotecario para trabajadores afiliados al IMSS y funciona sumando tu salario, edad y el ahorro de tu Subcuenta de Vivienda.

El instituto puede prestra hasta dos millones 935 mil pesos, y la empresa paga una aportación del 5% del sueldo del trabajador que se abona directamente a la deuda.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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