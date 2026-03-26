OCDE advierte: guerra en Medio Oriente frena crecimiento económico mundial y eleva inflación

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Guerra en Medio Oriente afecta economía mundial. Foto: AFP

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, por sus siglas en inglés) informó que la economía mundial se encaminaba hacia un crecimiento mayor al previsto antes del conflicto en Medio Oriente, pero esa expectativa se ha reducido por el impacto de la guerra. La casi paralización de los envíos de energía a través del estrecho de Ormuz es uno de los factores que amenaza con aumentar la inflación.

Previsiones del crecimiento mundial, según OCDE

De acuerdo con el organismo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se desacelerará del 3.3% registrado el año pasado a 2.9% en 2026, con un repunte estimado de 3.0% en 2027.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, señaló que existen riesgos a la baja que podrían derivar en menor crecimiento y mayor inflación.

El informe de Perspectivas Económicas provisionales considera que la perturbación en el mercado energético disminuirá con el tiempo, con una baja gradual en los precios del petróleo, gas y fertilizantes a partir de mediados de 2026.

Sin embargo, la OCDE indicó que, sin el conflicto, el crecimiento del PIB mundial en 2026 podría haberse revisado al alza en aproximadamente 0.3 puntos porcentuales, ajuste que fue anulado por la escalada bélica.

Inflación y precios de energía: efectos del conflicto en Medio Oriente

La OCDE prevé que la inflación del G20 sea 1.2 puntos porcentuales superior a lo esperado en 2026, alcanzando el 4.0%, antes de moderarse a 2.7% en 2027.

En un escenario adverso, donde los precios de la energía se mantengan elevados por más tiempo, el crecimiento global podría reducirse en 0.5 puntos porcentuales adicionales, mientras que la inflación aumentaría 0.9 puntos porcentuales.

Situación en EE. UU.

En el caso de Estados Unidos, la OCDE proyecta que el crecimiento del PIB se modere del 2.0% en 2026 al 1.7% en 2027. Este comportamiento se atribuye a una desaceleración en los ingresos reales y el gasto de los consumidores, pese al impulso de la inversión en inteligencia artificial.

Asimismo, se prevé que la inflación general en Estados Unidos alcance el 4.2% en 2026, lo que representa un incremento de 1.2 puntos porcentuales respecto a estimaciones previas.

Crecimiento mundial: diferencias entre economías

El comportamiento del crecimiento mundial presenta variaciones entre regiones. En China, se proyecta una desaceleración a 4.4% en 2026 y 4.3% en 2027, sin cambios respecto a previsiones anteriores.

Para la zona euro, el crecimiento del PIB se reduciría a 0.8% en 2026, afectado por los precios de la energía, con una recuperación a 1.2% en 2027 impulsada por el gasto en defensa.

En Japón, el crecimiento se mantendría en 0.9% en 2026 y 2027, debido al equilibrio entre el aumento en los costos de importación de energía y la inversión empresarial.

La OCDE recomendó a los bancos centrales mantener vigilancia ante el contexto actual y sugirió que las medidas de apoyo a los hogares sean focalizadas y temporales.

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