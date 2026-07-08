Mundial 2026 dejó ganancias desiguales para hoteles, bares y antros; balance no cumplió las expectativas

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El balance no cumplió las expectativas. Foto: Cuartoscuro

El Mundial 2026 dejó un saldo mixto para los sectores de hospedaje, bares y centros nocturnos en México, aunque la justa deportiva generó un incremento en la actividad turística y comercial en algunas ciudades sede, representantes del sector aseguran que los resultados estuvieron lejos de las expectativas que se habían planteado antes del inicio del torneo.

De acuerdo con empresarios y comerciantes, el comportamiento del turismo fue muy diferente entre regiones, mientras algunos hoteles lograron elevar sus tarifas y mantener buenos ingresos, otros destinos turísticos registraron una ocupación menor a la esperada e incluso enfrentaron cancelaciones de reservaciones.

Playas no recibieron el flujo de turistas esperado

Uno de los casos señalados fue el de los principales destinos de playa del país, de acuerdo con Ismael Rivera Cruces, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), lugares como Cancún, Los Cabos y Acapulco confiaban en recibir un importante número de visitantes internacionales durante el Mundial, pero esa expectativa no se concretó.

Según explicó, la ocupación adicional fue de alrededor del 20%, una cifra que consideró insuficiente frente a las inversiones realizadas por el sector para atender la demanda prevista.

En el caso específico de Acapulco, empresarios esperaban la llegada de entre 20 mil y 30 mil turistas adicionales durante el torneo; sin embargo, reportaron cancelaciones tanto en hoteles como en establecimientos de entretenimiento nocturno.

Rivera Cruces señaló que numerosos bares y antros realizaron promociones especiales, contrataron personal adicional y acondicionaron sus espacios para transmitir los partidos del Mundial, pero la respuesta del público fue menor a la esperada.

“Hubo lugares con capacidad para 250, 400 o hasta 500 personas que prepararon paquetes especiales, pagaron nóminas y encendieron sus pantallas, pero finalmente registraron muy pocas reservaciones”, explicó.

Guadalajara obtuvo mayores ingresos pese a menor ocupación

El comportamiento fue distinto en Guadalajara, una de las sedes mundialistas.

Aunque la ocupación hotelera disminuyó 6% respecto a las expectativas iniciales, el incremento en las tarifas permitió que los ingresos del sector crecieran de manera importante.

De acuerdo con datos de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC), la tarifa promedio por habitación pasó de aproximadamente 4 mil pesos a cerca de 9 mil pesos por noche, lo que representó un incremento cercano al 187%.

Gustavo Staufert, vicepresidente del Consejo Estatal de Turismo de Guadalajara, explicó que el objetivo de elevar los ingresos sí se alcanzó, aunque ocurrió mediante un mecanismo distinto al previsto.

Detalló que los visitantes que llegaron a la ciudad realizaron un gasto considerable dentro de los propios hoteles, donde consumieron alimentos y servicios de mayor valor.

Hoteles concentraron buena parte del gasto turístico

Según Staufert, los huéspedes que pagaron las tarifas más elevadas también realizaron desayunos, comidas y cenas dentro de hoteles de cadena y restaurantes de alta gama, lo que provocó que una parte importante de la derrama económica permaneciera concentrada en esos establecimientos.

Incluso estimó que el gasto promedio diario por visitante rondó los 35 mil pesos, reflejando un perfil de turista con mayor capacidad de consumo, aunque en un volumen menor al esperado.

Balance con claroscuros para el sector servicios

A unas semanas del cierre del Mundial, representantes del sector coinciden en que el torneo dejó resultados desiguales para la industria turística y de entretenimiento.

Mientras algunos hoteles lograron incrementar considerablemente sus ingresos mediante tarifas más altas y un mayor consumo interno, bares, antros y otros negocios relacionados con la vida nocturna reportaron una afluencia inferior a la proyectada.

Los organismos empresariales señalaron que en los próximos días realizarán un balance definitivo para conocer el impacto económico real que dejó el Mundial 2026 y determinar si las ganancias alcanzaron los niveles que se proyectaban antes del inicio del torneo.

Hasta ahora, el consenso apunta a que la Copa del Mundo dejó un panorama de claroscuros para el sector servicios, con beneficios concentrados en algunos segmentos y resultados por debajo de lo esperado en otros.

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