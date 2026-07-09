Wall Street cierra mixto por tensión entre EE. UU. e Irán; petróleo sube 5%

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Foto: Cuartoscuro

La Bolsa de Nueva York terminó la jornada de este miércoles con resultados mixtos, mientras los mercados reaccionaron al recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, luego de que el presidente Donald Trump declarara terminada la tregua entre ambos países. La incertidumbre impulsó el precio del petróleo y elevó el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense.

Al cierre de las operaciones, el índice Dow Jones cayó 1.09%, el S&P 500 retrocedió 0.28%, mientras que el Nasdaq logró avanzar 0.20%, apoyado por el buen desempeño de las empresas del sector tecnológico y de semiconductores.

Escalada entre EE. UU. e Irán impacta a Wall Street

El mercado reaccionó después de que Donald Trump anunciara el fin del alto al fuego con Irán y advirtiera nuevos ataques, lo que incrementó la preocupación por una posible interrupción del suministro mundial de petróleo.

Como consecuencia, el precio del crudo subió alrededor de 5%, lo que generó inquietud entre los inversionistas por un posible incremento en los costos para las empresas y un repunte de la inflación.

Además, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años aumentó a 4.57%, frente al 4.55% registrado un día antes.

Bancos y turismo caen; petroleras y tecnológicas avanzan

La incertidumbre golpeó principalmente a los sectores más sensibles al comportamiento de la economía.

Entre las principales caídas destacaron:

Airbnb: -3.93%

-3.93% Booking: -4.21%

-4.21% JPMorgan: -2.54%

-2.54% Bank of America: -2.61%

-2.61% Honeywell: -2.08%

En contraste, las empresas petroleras se beneficiaron del aumento en el precio del crudo.

Chevron: +1.11%

+1.11% ConocoPhillips: +2.10%

El sector tecnológico también ayudó a contener las pérdidas, impulsado por fabricantes de semiconductores.

Nvidia: +3.65%

+3.65% Micron: +1.11%

+1.11% Broadcom: +4.83%

Analistas señalaron que los inversionistas aprovecharon las recientes bajas para comprar acciones tecnológicas, mientras permanecen atentos a la evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre la economía global.

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