Participaciones federales suben en 2026: esto recibirá cada estado
En 2026, los estados y municipios del país recibirán más dinero. Las participaciones federales estimadas para este ejercicio ascienden a 1 billón 123 mil 250 millones de pesos, lo que representa casi 94 mil millones de pesos adicionales frente a 2025. El incremento, de 9.1 %, supera a la inflación anual de 3.69 %, por lo que se trata de un crecimiento real en los recursos que llegan a las entidades.
Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en 2025 las participaciones sumaron 1 billón 29 mil 256 millones de pesos, integradas por el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal. Para 2026, ambos fondos crecen de manera conjunta, impulsados por una mayor recaudación federal participable.
Todos los estados recibirán más en 2026, excepto Campeche
Acá el comparativo entre 2025 vs 2026, de acuerdo con lo publicado en el DOF, se suma ya el total del Fondo General de participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, las cifras se dan en millones de pesos.
|Entidad
|2025
|2026
|Variación
|Aguascalientes
|11,499
|12,190
|+691
|Baja California
|30,317
|32,490
|+2,173
|Baja California Sur
|6,817
|7,319
|+502
|Campeche
|8,365
|7,824
|−541
|Chiapas
|42,611
|47,625
|+5,014
|Chihuahua
|31,300
|34,187
|+2,887
|Ciudad de México
|101,633
|109,251
|+7,618
|Coahuila
|24,251
|27,862
|+3,611
|Colima
|6,107
|6,389
|+282
|Durango
|14,114
|16,023
|+1,909
|Estado de México
|144,692
|160,332
|+15,640
|Guanajuato
|46,329
|51,592
|+5,263
|Guerrero
|24,765
|27,117
|+2,352
|Hidalgo
|22,451
|25,077
|+2,626
|Jalisco
|69,582
|76,074
|+6,492
|Michoacán
|34,603
|37,976
|+3,373
|Morelos
|14,463
|15,736
|+1,273
|Nayarit
|9,650
|10,366
|+716
|Nuevo León
|50,693
|55,888
|+5,195
|Oaxaca
|30,605
|32,913
|+2,308
|Puebla
|46,873
|51,723
|+4,850
|Querétaro
|19,277
|20,728
|+1,451
|Quintana Roo
|15,029
|15,228
|+199
|San Luis Potosí
|21,191
|22,587
|+1,396
|Sinaloa
|23,403
|25,504
|+2,101
|Sonora
|23,727
|25,506
|+1,779
|Tabasco
|25,002
|25,452
|+450
|Tamaulipas
|27,036
|29,934
|+2,898
|Tlaxcala
|10,582
|11,555
|+973
|Veracruz
|61,449
|67,150
|+5,701
|Yucatán
|18,212
|19,402
|+1,190
|Zacatecas
|12,627
|14,249
|+1,622
Más recursos, más margen para estados y municipios
El aumento real implica que los gobiernos estatales y municipales cuentan con mayor margen financiero para gasto operativo, servicios públicos, inversión local y compromisos como nómina, seguridad, obra pública o pago de deuda.
Sin embargo, el crecimiento no se reparte de manera uniforme. Las entidades con mayor población y dinamismo económico concentran los mayores incrementos absolutos, mientras que algunos estados registran alzas moderadas e incluso casos atípicos con caídas.
Los ganones de los fondos
En términos nominales, los mayores incrementos entre 2025 y 2026 se concentran en:
- Estado de México, con el mayor aumento absoluto del país
- Ciudad de México, que consolida su peso financiero
- Jalisco, Veracruz y Guanajuato, que también registran alzas significativas
Estos estados son los principales beneficiarios del crecimiento de las participaciones, debido a su tamaño poblacional y contribución a la recaudación nacional.
Quiénes ganan menos… y quién pierde
En el otro extremo, algunos estados muestran incrementos marginales y uno destaca por una reducción:
- Campeche, el único estado con disminución real en recursos estimados
- Quintana Roo, Colima y Baja California Sur, con aumentos mínimos
- Tabasco, con un crecimiento muy por debajo del promedio nacional
Estos casos reflejan que, aunque el total nacional crece, no todas las entidades experimentan el mismo beneficio.
El famoso Ramo 28
También conocido como Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación corresponde a las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, es el dinero que la Federación transfiere a los estados y municipios para que lo usen libremente, sin estar etiquetado a un programa específico, a diferencia, por ejemplo del Ramo 33 que es un recurso etiquetado para educación, salud, infraestructura social y seguridad.
