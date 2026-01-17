Participaciones federales suben en 2026: esto recibirá cada estado

GENERANDO AUDIO...

En 2026, los estados y municipios del país recibirán más dinero. Las participaciones federales estimadas para este ejercicio ascienden a 1 billón 123 mil 250 millones de pesos, lo que representa casi 94 mil millones de pesos adicionales frente a 2025. El incremento, de 9.1 %, supera a la inflación anual de 3.69 %, por lo que se trata de un crecimiento real en los recursos que llegan a las entidades.

Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en 2025 las participaciones sumaron 1 billón 29 mil 256 millones de pesos, integradas por el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal. Para 2026, ambos fondos crecen de manera conjunta, impulsados por una mayor recaudación federal participable.

Todos los estados recibirán más en 2026, excepto Campeche

Acá el comparativo entre 2025 vs 2026, de acuerdo con lo publicado en el DOF, se suma ya el total del Fondo General de participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, las cifras se dan en millones de pesos.

Entidad 2025 2026 Variación Aguascalientes 11,499 12,190 +691 Baja California 30,317 32,490 +2,173 Baja California Sur 6,817 7,319 +502 Campeche 8,365 7,824 −541 Chiapas 42,611 47,625 +5,014 Chihuahua 31,300 34,187 +2,887 Ciudad de México 101,633 109,251 +7,618 Coahuila 24,251 27,862 +3,611 Colima 6,107 6,389 +282 Durango 14,114 16,023 +1,909 Estado de México 144,692 160,332 +15,640 Guanajuato 46,329 51,592 +5,263 Guerrero 24,765 27,117 +2,352 Hidalgo 22,451 25,077 +2,626 Jalisco 69,582 76,074 +6,492 Michoacán 34,603 37,976 +3,373 Morelos 14,463 15,736 +1,273 Nayarit 9,650 10,366 +716 Nuevo León 50,693 55,888 +5,195 Oaxaca 30,605 32,913 +2,308 Puebla 46,873 51,723 +4,850 Querétaro 19,277 20,728 +1,451 Quintana Roo 15,029 15,228 +199 San Luis Potosí 21,191 22,587 +1,396 Sinaloa 23,403 25,504 +2,101 Sonora 23,727 25,506 +1,779 Tabasco 25,002 25,452 +450 Tamaulipas 27,036 29,934 +2,898 Tlaxcala 10,582 11,555 +973 Veracruz 61,449 67,150 +5,701 Yucatán 18,212 19,402 +1,190 Zacatecas 12,627 14,249 +1,622

Más recursos, más margen para estados y municipios

El aumento real implica que los gobiernos estatales y municipales cuentan con mayor margen financiero para gasto operativo, servicios públicos, inversión local y compromisos como nómina, seguridad, obra pública o pago de deuda.

Sin embargo, el crecimiento no se reparte de manera uniforme. Las entidades con mayor población y dinamismo económico concentran los mayores incrementos absolutos, mientras que algunos estados registran alzas moderadas e incluso casos atípicos con caídas.

Los ganones de los fondos

En términos nominales, los mayores incrementos entre 2025 y 2026 se concentran en:

Estado de México , con el mayor aumento absoluto del país

, con el mayor aumento absoluto del país Ciudad de México , que consolida su peso financiero

, que consolida su peso financiero Jalisco, Veracruz y Guanajuato, que también registran alzas significativas

Estos estados son los principales beneficiarios del crecimiento de las participaciones, debido a su tamaño poblacional y contribución a la recaudación nacional.

Quiénes ganan menos… y quién pierde

En el otro extremo, algunos estados muestran incrementos marginales y uno destaca por una reducción:

Campeche , el único estado con disminución real en recursos estimados

, el único estado con en recursos estimados Quintana Roo, Colima y Baja California Sur , con aumentos mínimos

, con aumentos mínimos Tabasco, con un crecimiento muy por debajo del promedio nacional

Estos casos reflejan que, aunque el total nacional crece, no todas las entidades experimentan el mismo beneficio.

El famoso Ramo 28

También conocido como Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación corresponde a las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, es el dinero que la Federación transfiere a los estados y municipios para que lo usen libremente, sin estar etiquetado a un programa específico, a diferencia, por ejemplo del Ramo 33 que es un recurso etiquetado para educación, salud, infraestructura social y seguridad.

