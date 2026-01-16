México pierde 6 mil 839 patrones; empleo formal y Afores reflejan desaceleración

GENERANDO AUDIO...

México perdió 6 mil 839 empleadores registrados ante el IMSS en un solo mes, confirmando una tendencia de debilitamiento en la base patronal del país, de acuerdo con un análisis de TResearch elaborado con cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La caída ocurre en un contexto de menor creación de empleo formal y coincide con un repunte en los retiros por desempleo de las Afores hacia el cierre de 2025.

La actualización se suma a lo documentado en diciembre, cuando ya se advertía que, pese a una tasa de desocupación de 2.7%, México acumulaba una pérdida sostenida de empleadores. El nuevo ajuste muestra que la reducción de patrones continúa.

Pérdida de empleadores confirma tendencia en 2025

De acuerdo con el reporte de TResearch, el número de patrones registrados ante el IMSS siguió disminuyendo hacia el cierre de 2025, con una baja mensual de más de 6 mil empleadores, lo que refuerza una señal de cautela en el sector productivo.

La reducción de la base patronal es relevante porque impacta directamente en la capacidad de generación de empleo formal, en particular en sectores intensivos en mano de obra y en pequeñas y medianas empresas, que concentran una parte importante del empleo registrado.

Empleo formal tuvo su peor desempeño en cinco años

El debilitamiento de los patrones coincidió con un año complicado para el mercado laboral. En 2025, el empleo formal registró su peor desempeño de los últimos cinco años, con la creación total de 278 mil 697 plazas, cifra que incluye el programa piloto de trabajadores de plataformas digitales.

Aunque este número representó un aumento frente a 2024, se trata del segundo menor registro desde 2003, y contrasta con la magnitud de los empleos eliminados hacia el cierre del año.

Diciembre cerró con una fuerte pérdida de empleos

El IMSS informó que en diciembre de 2025 se eliminaron 320 mil 692 puestos de trabajo, un comportamiento asociado en parte al ajuste estacional por el cierre de año. Sin embargo, la caída en el número de empleadores reduce el potencial de recuperación, al haber menos patrones en condiciones de generar nuevas plazas.

De acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?, la pérdida de empleos registrada en diciembre superó el total de puestos creados durante todo el año, evidenciando un desempeño laboral débil a lo largo de 2025.

Caída de patrones coincide con alza en retiros por desempleo de Afore

La pérdida de empleadores registrados ante el IMSS también se da en un contexto de menor generación de empleo formal, lo que comienza a reflejarse en otros indicadores del mercado laboral, como los retiros por desempleo de las Afores.

Datos de la Consar muestran que, aunque el sistema de ahorro para el retiro sigue creciendo, en diciembre de 2025 se registraron 190 mil 904 solicitudes de retiro por desempleo. El organismo ha señalado que este comportamiento no responde directamente a un aumento del desempleo, pero el dato coincide con un escenario de debilitamiento en la base patronal y bajo ritmo de creación de empleo formal.

