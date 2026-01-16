SAT logra recaudación histórica en 2025 al alcanzar 6.04 billones

GENERANDO AUDIO...

Recaudación histórica del SAT en 2025. Foto: Cuartoscuro.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que los ingresos del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzaron en 2025 un total de 6 billones 45 mil 795 millones de pesos.

Mediante un comunicado, el organismo informó que esta cifra representó un crecimiento real de 4.8% respecto a 2024. También señaló que el monto obtenido en 2025 significó un incremento nominal de 487 mil 446 millones de pesos frente a lo recaudado en 2024.

Recaudación tributaria también alcanzó un nuevo récord

La recaudación tributaria también marcó un nuevo máximo en 2025. De acuerdo con el SAT, se obtuvieron 5 billones 351 mil 680 millones de pesos, lo que significó un crecimiento real de 4% en comparación con 2024.

Este desempeño estuvo respaldado por el comportamiento de los principales impuestos federales. El organismo señaló que, de enero a diciembre, los ingresos por impuestos mostraron aumentos tanto en términos nominales como reales frente al año anterior.

ISR en 2025

En el caso del ISR, durante 2025 se recaudaron 2 billones 889 mil 32 millones de pesos. Esta cifra fue 204 mil 537 millones de pesos mayor que la registrada en el mismo periodo de 2024.

El SAT precisó que el crecimiento real del ISR fue de 3.7%, lo que lo mantuvo como la principal fuente de ingresos tributarios del Gobierno Federal en el año.

IVA en 2025

Respecto al IVA, los recursos obtenidos se ubicaron en 1 billón 499 mil 451 millones de pesos. Este resultado significó un aumento de 91 mil 469 millones de pesos en comparación con los mismos meses de 2024.

En términos reales, la recaudación por IVA creció 2.6% durante 2025, de acuerdo con los datos oficiales del SAT.

IEPS en 2025

Al cierre de 2025, los ingresos por IEPS sumaron 671 mil 271 millones de pesos. Esto representó 42 mil 907 millones de pesos más que lo registrado en 2024.

El incremento real del IEPS fue de 2.9% frente al año previo, según el informe del SAT sobre los ingresos del Gobierno Federal.

Resultados frente a la Ley de Ingresos

El SAT indicó que el total de ingresos de 6 billones 45 mil 795 millones de pesos permitió superar lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2025, al alcanzar 101.6% de lo programado.

Finalmente, el organismo señaló que estos resultados se lograron con la participación de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, de acuerdo con el comunicado oficial difundido sobre los ingresos del Gobierno Federal en 2025.