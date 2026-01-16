SAT recuerda realizar este trámite obligatorio antes del 19 de enero

GENERANDO AUDIO...

Con la entrada de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se prepara para recibir la Declaración Anual 2025 de las empresas, un trámite obligatorio que debe presentarse en fechas específicas para evitar multas y sanciones por parte de la autoridad fiscal.

El periodo inició el 1 de enero; sin embargo, las sociedades en periodo de liquidación tienen un plazo distinto, ya que su año fiscal concluye antes. Para estos casos, el SAT estableció como fecha límite el 19 de enero de 2026 para cumplir con la disposición.

¿Quiénes deben presentar declaración anual antes del 19 de enero?

Si tienes una empresa registrada como sociedad en periodo de liquidación, debes presentar la Declaración Anual del ejercicio por liquidación a más tardar el 19 de enero. No hacerlo dentro del plazo puede derivar en multas, actualizaciones y recargos.

El SAT confirmó que este grupo de contribuyentes tiene un calendario específico y no puede extender el plazo al resto de los regímenes, por lo que es clave verificar el estatus fiscal de la empresa antes de iniciar el trámite.

Otras fechas clave para presentar la Declaración Anual 2025

En un comunicado, el SAT recordó el calendario completo para empresas:

Sociedades en periodo de liquidación: hasta el 19 de enero de 2026

hasta el Personas morales sin fines de lucro: hasta el 16 de febrero de 2026

hasta el Demás regímenes del Título II de la LISR y RESICO: hasta el 31 de marzo de 2026

Estas fechas aplican dentro del periodo general que va del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Información precargada en la nueva plataforma del SAT

La Declaración Anual 2025 cuenta con información precargada para facilitar el cumplimiento, entre ella:

Pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio

presentados y pagados durante el ejercicio PTU pagada en el ejercicio

pagada en el ejercicio Retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, asimilados, arrendamiento y RESICO)

(ISR por sueldos y salarios, asimilados, arrendamiento y RESICO) CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones

de devoluciones, descuentos y bonificaciones Remanentes de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos y subsidio para el empleo

Requisitos para enviar la declaración

Para presentar la declaración es indispensable contar con:

e.firma vigente

Servicio de banca electrónica

En caso de obtener un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia electrónica en bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales.

Qué hacer si necesitas corregir datos

Si es necesario modificar ingresos u otros datos precargados, se deben presentar declaraciones complementarias.

Cuando existe saldo a cargo , los cambios se reflejan 48 horas después del pago .

, los cambios se reflejan . Si el saldo es en ceros, la actualización tarda 24 horas.

Simulador disponible para revisar la información fiscal

El SAT recordó que desde el 1 de diciembre de 2025 está disponible el simulador del Régimen General y del Régimen Simplificado de Confianza, para que las empresas revisen la información reportada durante el ejercicio fiscal 2025 antes de presentar la declaración definitiva.

