Pemex pide acelerar contratos con IP para exploración y extracción

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Petróleos Mexicanos (Pemex) Foto: AFP.

Petróleos Mexicanos (Pemex) llamó al sector empresarial a acelerar su participación en contratos para proyectos de exploración y extracción. Su director general, Juan Carlos Carpio, aseguró que la empresa está abierta a trabajar con privados mediante modelos contractuales flexibles.

Durante el foro “Infraestructura energética como detonador de crecimiento: oportunidades del Plan México”, Carpio señaló que Pemex busca ampliar las inversiones compartidas y no limitarse a los 10 contratos mixtos firmados hasta ahora bajo la Ley de Hidrocarburos.

El Foro del @cceoficialmx abre una nueva etapa de colaboración con la iniciativa privada. 🤝

A través de esquemas de participación mixta se busca complementar capacidades, tecnología y experiencia para acelerar proyectos estratégicos, siempre bajo reglas claras y respetando el… pic.twitter.com/mUcxdHhYdJ — Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 3, 2026

Pemex busca acelerar contratos mixtos con la iniciativa privada

El director de Pemex afirmó que acelerar la relación con el sector privado es un punto fundamental para avanzar en el plan estratégico de la petrolera. Explicó que la propia legislación de la empresa permite explorar esquemas adicionales a los establecidos en la Ley de Hidrocarburos.

“Necesitamos acelerar los contratos mixtos e irnos, no sólo de lo que está establecido en la ley de hidrocarburos, sino lo que nuestra propia ley como Petróleos Mexicanos nos permite”, declaró.

Carpio también se mostró abierto a sentarse con empresarios para acordar modelos contractuales flexibles y atender el pago de adeudos con proveedores.

¿En qué proyectos busca Pemex participación privada?

El director general detalló distintas áreas en las que Pemex plantea avanzar de la mano de empresas privadas.

Entre ellas se encuentran:

Exploración y aguas profundas .

. Desarrollo de sísmica y reprocesamiento de información.

Extracción de hidrocarburos .

. Nuevas tecnologías para reducir la declinación y aumentar el factor de recuperación.

Mantenimiento y rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación .

. Rehabilitación y modernización de plantas petroquímicas.

Recuperación de servicios auxiliares e integración de procesos.

Rehabilitación y aumento de infraestructura de almacenamiento.

Sistemas logísticos.

“El plan estratégico necesita acelerar y lo va a hacer de la mano, si nos permiten, con el sector privado”, sostuvo Carpio durante su participación.

Pemex abrirá mesas de trabajo con empresarios

Como parte de esta estrategia, Pemex propondrá en los próximos días abrir mesas de trabajo divididas por segmentos. El objetivo será atender y resolver las inquietudes planteadas por la iniciativa privada.

Carpio puntualizó que el último cuatrimestre del año será determinante para la planeación operativa y financiera de la petrolera estatal.

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